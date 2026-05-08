Na. R., STA

Nemčija trgovinski sporazum avtomobil grožnja Evropska unija carine ZDA

Petek, 8. 5. 2026, 7.23

Trump EU zagrozil z višjimi carinami po 4. juliju

Donald Trump | Bruselj je Trumpove očitke zavrnil in poudaril, da EU svoje zaveze iz trgovinskega dogovora z ZDA izvaja v skladu z običajnimi zakonodajnimi postopki. Potem ko je parlament konec marca sprejel svoje stališče o predlogu te pravne podlage, se zdaj o njem pogaja z državami članicami.

Bruselj je Trumpove očitke zavrnil in poudaril, da EU svoje zaveze iz trgovinskega dogovora z ZDA izvaja v skladu z običajnimi zakonodajnimi postopki. Potem ko je parlament konec marca sprejel svoje stališče o predlogu te pravne podlage, se zdaj o njem pogaja z državami članicami.

Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek na svojem omrežju Truth Social sporočil, da ima EU do 4. julija čas, da začne izvajati trgovinski sporazum z ZDA, sicer bo povišal carine na precej višjo raven.

Trump zadnje tedne pritiska na EU, naj ratificira trgovinski sporazum z ZDA, novo grožnjo o zvišanju carin pa je danes objavil po telefonskem pogovoru s predsednico Evropske komisije Ursulo vod der Leyen.

"Imel sem odličen telefonski pogovor s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen," je zapisal Trump in med drugim dodal, da je potrpežljivo čakal, da EU izpolni svoj del zgodovinskega trgovinskega sporazuma, o katerem sta se dogovorila junija lani na Škotskem.

Von der Leyen je po pogovoru s Trumpom na omrežju X zapisala, da ostajata obe strani v celoti zavezani izvajanju trgovinskega sporazuma.

Jezen zaradi izjave nemškega kanclerja

Trump je pred dnevi zagrozil s povišanjem carin na uvoz avtomobilov iz EU s sedanjih 15 odstotkov, kot to določa trgovinskim sporazum med državama, na 25 odstotkov.

Odločitev je utemeljil z navedbo, da EU ne uresničuje trgovinskega sporazuma. Ameriški mediji pa poročajo, da je odločitev sprejel zato, ker ga je nemški kancler Friedrich Merz razjezil z izjavo, da vojna z Iranom ponižuje ZDA.

Ameriško sodišče za mednarodno trgovino Trumpove 10-odstotne carine razglasilo za nezakonite

Medtem je ameriško sodišče za mednarodno trgovino 10-odstotne splošne carine na ves uvoz v ZDA, ki jih je uvedel Trump, v četrtek razglasilo za nezakonite, poročajo ameriški mediji.

Sodišče je ugotovilo, da vlada ni imela utemeljene podlage za uvedbo carin na podlagi 122. člena trgovinskega zakona iz leta 1974. Trump je uvedel 10-odstotne carine po tem zakonu, potem ko je vrhovno sodišče v začetku leta njegove tako imenovane vzajemne carine, ki jih je uvedel aprila lani, prav tako razglasilo za nezakonite.

Sodišče za mednarodno trgovino je vladi naložilo, da 10-odstotne carine takoj ukine in tožnikom vrne, kar jim je doslej pobrala, poroča CNN. Vlado je sicer tožilo nekaj uvoznih podjetij.

"Bom pač uvedel druge carine"

Zakon iz leta 1974 Trumpu omogoča začasne carine v višini 15 odstotkov brez odobritve kongresa, če gre za izredne razmere. "Razglasitev, s katero so bile carine uvedene, ne opredeljuje velikih in resnih primanjkljajev v plačilni bilanci ZDA, kot to razume kongres," je odločilo sodišče.

Pričakuje se, da bo vlada vložila pritožbo zoper četrtkovo sodbo, Trump pa je v odzivu novinarjem v četrtek zvečer povedal, da bo pač uvedel druge carine. "Pri sodiščih me nič ne preseneča. Nič me ne preseneča, zato vedno ravnamo drugače. Dobimo eno odločbo in ravnamo drugače," je dejal.

