Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Torek,
7. 4. 2026,
14.30

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,82

Natisni članek

Natisni članek
vojna ZDA Iran Donald Trump

Trump: Cela civilizacija bo nocoj umrla, če Iran ne bo sklenil dogovora

Donald Trump | Ameriški predsednik Donald Trump se je na omrežju Truth Social oglasil z ostrimi napovedmi. | Foto Guliverimage

Ameriški predsednik Donald Trump se je na omrežju Truth Social oglasil z ostrimi napovedmi.

Ameriški predsednik Donald Trump je Iran ponovno pozval, naj sklene dogovor do srede do 2. ure ponoči. Če dogovor o končanju konflikta ne bo dosežen in če Iran ne bo omogočil prostega prehoda ladij skozi Hormuško ožino, bo "cela civilizacija nocoj umrla," je napovedal Trump.

"Celotna civilizacija bo nocoj umrla in se ne bo več vrnila. Ne želim, da se to zgodi, ampak verjetno se bo," je Trump zapisal v objavi na Truth Social.

Trump: To bo eden najpomembnejših trenutkov v zgodovini sveta 

"KDO VE?" se je še vprašal in dopustil možnost, da se "ob popolni in celoviti spremembi režima", ki da se je zgodila, in ob prevladi "manj radikaliziranih umov" zgodi "nekaj revolucionarno čudovitega".

"To bomo izvedeli nocoj. To bo eden najpomembnejših trenutkov v dolgi in zapleteni zgodovini sveta," je še zapisal ameriški predsednik. 

Podrobnosti Trump ni podal 

Podrobnosti o načrtovanem ukrepanju ni podal, je pa že v preteklih dneh Iranu zagrozil z uničenjem mostov, elektrarn in druge civilne infrastrukture ter s tem vrnitev države v "kameno dobo".

Stopnjevanje napadov, ki sta jih ZDA in Izrael začela 28. februarja, naj bi sledilo, če Teheran do danes zvečer po ameriškem času oziroma srede ob 2. uri po srednjeevropskem času ne omogoči prostega prehoda ladij prek Hormuške ožine, ključne za transport nafte iz regije.

Iz Irana sicer že danes poročajo o napadih na infrastrukturne objekte, vključno z mostovi.

