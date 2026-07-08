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Avtor:
M. T.

Sreda,
8. 7. 2026,
4.00

Osveženo pred

7 ur, 26 minut

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Natisni članek
cepljenje cepivo umor

Sreda, 8. 7. 2026, 4.00

7 ur, 26 minut

Trdila je, da sta ji otroka umrla zaradi cepiva. Sledil je grozljiv preobrat.

Avtor:
M. T.

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Andrea Shaw | Andrea Shaw bo pred sodnika naslednjič stopila 14. julija, do takrat pa ostaja v priporu. | Foto Okrožno sodišče Payette

Andrea Shaw bo pred sodnika naslednjič stopila 14. julija, do takrat pa ostaja v priporu.

Foto: Okrožno sodišče Payette

Andrea Shaw iz ameriške zvezne države Idaho že več kot leto dni trdi, da sta njena 18-mesečna dvojčka Dallas in Tyson umrla nekaj več kot teden dni po tem, ko sta bila cepljena proti nalezljivim boleznim. Mrtva naj bi ju v postelji našla 1. maja lani. A organi pregona ji ne verjamejo – mlado žensko so zdaj aretirali in jo obtožili dveh kaznivih dejanj umora prve stopnje. Preiskovalci namreč sumijo, da je Shaw zadušila svoja otroka.

Kot izhaja iz sodnih dokumentov in izjav policijske uprave mesta Payette v ameriški zvezni državi Idaho, tožilstvo Andrei Shaw očita, da je 1. maja 2025 zadušila svoja 18-mesečna otroka in njuno smrt poskusila prikazati kot posledico obveznega cepljenja proti nalezljivim boleznim.

Grozi ji celo smrtna kazen

Triindvajsetletnico so prejšnji teden aretirali v mestu Boise, pred sodnika pa je stopila prejšnji četrtek. Sodnik je za Andreo Shaw odredil pripor, varščina pa znaša kar dva milijona ameriških dolarjev (1,75 milijona evrov).

Če bo priznala umor prve stopnje oziroma bo na sojenju pred poroto spoznana za krivo, ji grozi najmanj dosmrtni zapor, v najslabšem primeru pa celo smrtna kazen. Pred sodnika bo naslednjič stopila 14. julija.

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Še vedno trdi, da sta otroka umrla zaradi cepiva

Andrea Shaw je do zdaj sicer trdila, da sta njena dvojčka umrla po cepljenju – cepivo proti nalezljivim boleznim sta prejela v drugi polovici aprila 2025.

Andrea Shaw in njen mož Nathaniel med gostovanjem v podcastu CHD maja lani. | Foto: Posnetek zaslona Andrea Shaw in njen mož Nathaniel med gostovanjem v podcastu CHD maja lani. Foto: Posnetek zaslona

Med lanskim gostovanjem Shaw v podkastu proticepilske organizacije Children's Health Defense, s katero je bil dolga leta povezan sedanji ameriški minister za zdravje Robert F. Kennedy mlajši, je mlada mama trdila, da sta dvojčka v dneh po cepljenju postala letargična, nato pa ju je 1. maja 2025 mrtva našla v postelji. 

Obramba Shaw kljub vloženi obtožnici sicer še vedno trdi, da sta dvojčka umrla zaradi cepljenja. Joe Filicetti, odvetnik, ki zastopa Shaw, je za ameriške medije dejal, da njegova stranka zanika vse obtožbe, brez izjem, in da tožilstvo nima dokazov, s katerimi bi podkrepilo obtožbe zoper Shaw.

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cepljenje cepivo umor
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