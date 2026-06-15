Tragična smrt: 21-letnico vrgli z mostu, a so jo pozabili privezati na bungee vrv

Iz Brazilije poročajo o tragični smrti 21-letne Marie Eduarde Rodrigues de Freitas, ki je umrla pri skoku z elastiko (bungee jumping), potem ko organizatorji nanjo niso pritrdili varovalne vrvi, poroča Unilad. Tragedija se je zgodila v mestu Limeira med skokom z mostu Ponte do Esqueleto, kar v prevodu pomeni Most okostnjakov.

Na družbenih omrežjih je zaokrožil grozljiv posnetek, na katerem trije inštruktorji 21-letno Mario dvignejo visoko nad glavo in jo vržejo s 40 metrov visokega mostu. Kljub glasnim opozorilom očividcev, ki so opazili, da dekle ni pripeto na noben varnostni mehanizem, se inštruktorji niso pustili motiti.

"Vrv, vrv!" so kričali prisotni, a je bilo prepozno. Bungee vrv je namreč ostala zvita na tleh na mostu.

JUST IN: 21-year-old dies after workers forget to attach safety rope and push her off 40-meter bridge in São Paulo’s Limeira, Brazil pic.twitter.com/ceqniPJkUs — Rapid Report (@RapidReport2025) June 13, 2026

Le nekaj minut pred usodnim skokom je Maria na svojem profilu na Instagramu objavljala fotografije svojega podviga in se v eni od objav pošalila z vprašanjem: "Kdo je ta norec, ki me je pregovoril, da skočim z mostu?"

Aretirali šest ljudi

Na kraj dogodka so prihitele reševalne službe, vendar so lahko le potrdile Marijino smrt. Truplo 21-letnice so prepeljali na inštitut za sodno medicino, lokalne oblasti pa so sprožile preiskavo, da bi ugotovile, ali obstajajo razlogi za vložitev kazenske ovadbe zoper organizatorje skokov zaradi malomarnosti.

Po poročanju lokalnih medijev so na kraju dogodka aretirali šest ljudi, od katerih sta dva po nesreči poskušala pobegniti.

Mestni svet Limeire že dlje časa opozarja na tveganje, ki ga za javnost predstavlja nezavarovan dostop do mostu. Lokalni župan Murilo Félix je napovedal tožbo proti brazilski zvezni vladi, ki je pristojna za vzdrževanje mostu.