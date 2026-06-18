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Avtor:
Sa. B.

Četrtek,
18. 6. 2026,
10.23

Osveženo pred

13 minut

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Natisni članek

Natisni članek
New York kočija nesreča nesreča smrtne žrtve konj

Četrtek, 18. 6. 2026, 10.23

13 minut

Tragična nesreča s kočijo: konj podivjal, padec usoden za 18-letnika #video

Avtor:
Sa. B.

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Ameriški mediji poročajo o tragični nesreči v newyorškem Centralnem parku, ki se je zgodila v sredo nekaj pred 15. uro po lokalnem času, v njej pa je umrl 18-letnik. Po navedbah policije se je ta smrtno ponesrečil ob padcu iz kočije, v kateri je bil skupaj s svojo družino, ko je konj nenadoma podivjal.

Podrobnosti nesreče je opisal predstavnik sindikata, ki zastopa voznike kočij. Kot je povedal, je bila v vozilu štiričlanska družina. V nekem trenutku je voznik iz kočije izstopil, da bi fotografiral potnike, ko se je konj nenadoma preplašil in podivjal. Nekaj potnikov naj bi iz kočije skočilo in se pri tem niso poškodovali, medtem ko je bila nesreča usodna za 18-letnika.

Turisti iz Indije

Konj je namreč odgalopiral, kočija pa je v nekem trenutku trčila v kolo druge kočije in se prevrnila. Najstnik se je ob padcu hudo poškodoval, v kritičnem stanju so ga odpeljali v bolnišnico, kjer je kasneje umrl. Policija je za CBS News potrdila, da so bili vsi potniki državljani Indije, v New Yorku pa so bili kot turisti. 

"Današnja nesreča v Centralnem parku, v kateri je umrl potnik kočije, nas je globoko pretresla. Naše misli in molitve so s člani njegove družine. Varnost v parku postaja vse bolj skrb vzbujajoča, potrebne so izboljšave vseh vozil, vključno z električnimi kolesi, dostavnimi vozili in kočijami s konjsko vprego," je še povedal predstavnik sindikata.

Voznika kočije so zaradi nesreče suspendirali, saj kočije ne bi smel zapustiti, konja pa bodo upokojili. Zakaj se je prestrašil in podivjal, ni znano.

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