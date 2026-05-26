Tragedija: vlak trčil v šolski avtobus, več smrtnih žrtev

V Belgiji sta danes zjutraj na prehodu blizu železniške postaje v kraju Buggenhout trčila vlak in kombi, ki je prevažal šolarje. Belgijski minister za promet Jean-Luc Crucke je sporočil, da so v nesreči umrle štiri osebe.

Nesreča se je po navedbah belgijskih medijev zgodila blizu železniške postaje v Buggenhoutu, ki leži na severu Belgije med Brusljem, Antwerpnom in Gentom.

"Nesreča se je zgodila ob 8.08. Posnetki kažejo, da so bile zapornice spuščene in da je bila luč na prehodu rdeča. Podrobne okoliščine nam niso znane. Preiskavo morata opraviti policija in tožilstvo," je za televizijo VRT povedal tiskovni predstavnik železniške družbe Infrabel Thomas Baeken.

Policija uradno še ni podala nobenih informacij o stanju potnikov na vlaku in v avtobusu ter o morebitnih smrtnih žrtvah, o katerih je ob sklicevanju na "uradni vir" poročala VRT. Po navedbah belgijskih medijev je bilo na vlaku okrog sto potnikov, šolski avtobus pa je prevažal sedem otrok, s katerimi je bil poleg voznika še spremljevalec.

Baeken je povedal, da med potniki na vlaku ni bilo žrtev, eno osebo so odpeljali v bolnišnico zaradi šoka, ki ga je doživela.

Belgijski notranji minister Bernard Quintin ter ministrica za pravosodje Annelies Verlinden sta na omrežju X že izrazila sožalje žrtvam nesreče in njihovim bližnjim. "Zahvaljujem se našim reševalnim službam za njihovo hitro posredovanje na kraju nesreče," je dodal Quintin.