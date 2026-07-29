Tragedija v živalskem vrtu: mladi lev je ubil levinjo

V zagrebškem živalskem vrtu se je zgodila tragična nesreča. Mladi lev Uganda je napadel levinjo Tayri in jo ubil, so sporočili iz Zoološkega vrta Zagreb. Napada niso pričakovali, odgovore pa bodo iskali skupaj z drugimi strokovnjaki.

Uganda in Tayri sta v Zagreb prispela v okviru evropskega vzrejnega programa za ogrožene afriške leve. Po skrbno načrtovanem spoznavanju so ju 10. julija uspešno združili v pomožnem prostoru, od 21. julija pa sta skupaj bivala tudi v zunanjem delu ograde.

Tayri Foto: Zoološki vrt Grada Zagreba/Facebook

Kazalo je, da se dobro razumeta

Po besedah zaposlenih se je par dobro razumel in nič ni kazalo, da bi se lahko zgodil tako tragičen dogodek.

Uganda Foto: Zoološki vrt Grada Zagreba/Facebook

Po napadu so v živalskem vrtu sprejeli vse potrebne ukrepe za varnost živali in obiskovalcev. V sodelovanju s strokovnjaki iz drugih ustanov bodo skušali ugotoviti, zakaj je prišlo do usodnega napada.

Uganda in Tayri sta pripadala severni populaciji afriškega leva, ki je po podatkih Mednarodne zveze za varstvo narave (IUCN) uvrščena med ogrožene vrste.