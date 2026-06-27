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Avtor:
Sa. B.

Sobota,
27. 6. 2026,
12.07

Osveženo pred

6 minut

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Zagreb policija utopitev tragedija jezero

Sobota, 27. 6. 2026, 12.07

6 minut

Tragedija v Zagrebu: v jezeru utonil 28-letnik

Avtor:
Sa. B.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Jezero Jarun, Zagreb, tragedija | Fotografija je simbolična. | Foto Luka Antunac/Pixsell

Fotografija je simbolična.

Foto: Luka Antunac/Pixsell

V zagrebškem jezeru Jarun se je sinoči utopil 28-letni moški, je po poročanju hrvaških medijev sporočila zagrebška policija in občane pozvala k previdnosti pri kopanju.

Osemindvajsetletnik je v okolico zagrebškega jezera prišel v petek okoli 15. ure skupaj z 29-letnim moškim in 26-letno žensko. Po navedbah policije se je za plavanje v jezeru odločil okoli 22. ure.

"Po kratkem času, preživetim v vodi, ni več priplaval na površje. Njegovi znanci in občani so opazili truplo, ga izvlekli na površje in poklicali nujno medicinsko pomoč. Kljub pomoči je moški umrl," so zapisali v sporočilu.

Smrt ni bila posledica kaznivega dejanja, so po pregledu trupla potrdili na Inštitutu za sodno medicino in kriminalistiko v Zagrebu.

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