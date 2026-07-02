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Avtorji:
Sa. B., STA

Četrtek,
2. 7. 2026,
8.58

Osveženo pred

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Natisni članek
Nemčija požar bolnišnica smrtne žrtve

Četrtek, 2. 7. 2026, 8.58

1 ura

Tragedija v Nemčiji: požar v bolnišnici terjal smrtni žrtvi, še več deset je ranjenih

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Nemčija, reševalno vozilo | Fotografija je simbolična. | Foto Guliverimage

Fotografija je simbolična.

Foto: Guliverimage

V požaru v bolnišnici v kraju Ludwigslust na severu Nemčije sta ponoči umrli dve osebi, so sporočile nemške oblati. Po navedbah policije je bilo v požaru, ki naj bi po prvih ugotovitvah izbruhnil v eni od bolniških sob, poškodovanih še več kot 30 ljudi.

Po navedbah lokalnih oblasti sta umrla dva bolnika, med poškodovanimi pa nihče ni utrpel hujših poškodb, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Glede na prve ugotovitve je požar izbruhnil v eni od bolniških sob. Po navedbah oblasti je ob približno 4.30 zagorelo ostrešje bolnišnice, ob posredovanju reševalcev pa so bolnike in osebje evakuirali iz stavbe. Davi sta se s strehe petnadstropne stavbe še vedno dvigala plamen in dim.

Po podatkih spletne strani bolnišnice ima ustanova 160 bolniških postelj in je edina bolnišnica v Ludwigslustu. Zagotavlja osnovno in standardno zdravniško oskrbo za regijo.

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