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Avtor:
L. B.

Torek,
30. 6. 2026,
12.54

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
dehidracija Francija smrt

Torek, 30. 6. 2026, 12.54

15 minut

Tragedija v Franciji: zaradi dehidracije umrli enoletni dvojčici

Avtor:
L. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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francoska nesreča | Vročinski val, ki zajema celotno Francijo, terja nove smrtne žrtve. | Foto Shutterstock

Vročinski val, ki zajema celotno Francijo, terja nove smrtne žrtve.

Foto: Shutterstock

V družinski hiši na severu Francije so v ponedeljek našli mrtvi enoletni dvojčici. Domnevno sta umrli zaradi dehidracije, poroča The Sun. Tragedija se je zgodila v času, ko se država sooča z ekstremno visokimi temperaturami.

V družinski hiši v vasi Beuvrages na severu Francije so v ponedeljek našli 15-mesečni dvojčici, ki nista kazali znakov življenja. Policisti in reševalci so na kraj tragedije prihiteli po klicu staršev, ki sta pomoč poklicala včeraj ob 13.30.

Po prvih ugotovitvah naj bi deklici umrli zaradi dehidracije, tudi njuni štirje sorojenci so bili hospitalizirani zaradi pomanjkanja tekočine. Otroci so stari tri, štiri, pet in šest let.

Po poročanju lokalnega časopisa La Voix du Nord je mati hčerki v nedeljo okoli 19. ure položila v posteljo, nato pa ju je prišla pogledat šele naslednje jutro in ju našla mrtvi. Obdukcijo deklic naj bi opravili danes.

Francijo zajel vročinski val

Tragedija se je zgodila v času, ko se v Franciji soočajo z vročinskim valom. Zaradi ekstremnih temperatur so od srede zabeležili okoli tisoč smrti več, kot je običajno, večino med ljudmi, starejšimi od 65 let.

Že v soboto so francoske oblasti sporočile, da se je od 18. junija med iskanjem osvežitve v mrzlih vodah v državi utopilo 74 ljudi.

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