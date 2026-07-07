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Avtor:
R. K.

Torek,
7. 7. 2026,
10.15

Osveženo pred

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Hrvaška utopitev policija

Torek, 7. 7. 2026, 10.15

0 minut

Tragedija na Hrvaškem: v domačem bazenu se je utopil otrok

Avtor:
R. K.

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Hrvaška policija | Foto STA

Foto: STA

V bazenu pred domačo hišo se je utopil otrok, so v ponedeljek zvečer sporočili s splitsko-dalmatinske policije. Tragedija se je zgodila v mestu Imotski na jugovzhodu Hrvaške.

V ponedeljek okoli 20.30 je bila policija obveščena o tragediji v mestu Imotski na jugovzhodu Hrvaške, ko je v bazen pred domačo hišo padel otrok in se utopil. Tja je bila napotena ekipa nujne medicinske pomoči, vendar kljub poskusom otroka niso mogli rešiti. 

Policija okoliščine nesreče še preiskuje, o vseh ugotovitvah bo obveščeno državno tožilstvo v Splitu. 

Hrvaška utopitev policija
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