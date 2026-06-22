Tragedija med vročinskim valom: v avtomobilu našli mrtva otroka

V avtomobilu v jugovzhodnem francoskem mestu Carpentras so danes našli dva mrtva otroka. Po navedbah tožilstva vzroka smrti uradno še niso ugotovili, a ga povezujejo s trenutnim vročinskim valom, ki je zajel državo.

Otroka, stara dve in štiri leta, so našli mrtvi v družinskem avtomobilu na parkirišču v mestu Carpentras, kjer naj bi se temperature po napovedih povzpele do 39 stopinj Celzija. "Vzrok smrti še ni ugotovljen, vendar je vročinski val glavna smer preiskave," je dejala tožilka Helene Mourges.

V Franciji je danes najbolj vroč dan v okviru trenutnega vročinskega vala, ki že nekaj časa pesti državo.

Po napovedih meteorološke službe Meteo France se bodo danes temperature povzpele do 43 stopinj Celzija. V luči tega so oblasti razglasile najvišjo, rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v 49 departmajih, več kot 1350 šol pa je danes zaprtih.

Umrlo je že več ljudi - zaradi vročine in utopitev

Vročinski val je že terjal nekaj smrtnih žrtev. Po navedbah lokalnih oblasti so namreč v nedeljo zaradi vročine v svojih domovih umrli trije starejši ljudje. Konec tedna pa je po vsej državi utonilo 13 ljudi, zaradi česar je civilna zaščita prebivalce opozorila, naj se ne skušajo hladiti na nenadzorovanih območjih, kot so jezera in reke.