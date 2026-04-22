Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
22. 4. 2026,
9.35

Tožilstvo in obramba z uvodnima nagovoroma poroti na sojenju Weinsteinu

Harvey Weinstein | Weinsteina je spolnih zlorab in napadov obtožilo več kot sto žensk, kar je okrepilo gibanje Jaz tudi za pravice žensk, ki so jih spolno zlorabili mogočni in vplivni moški.

Weinsteina je spolnih zlorab in napadov obtožilo več kot sto žensk, kar je okrepilo gibanje Jaz tudi za pravice žensk, ki so jih spolno zlorabili mogočni in vplivni moški.

Tožilstvo in obramba sta v torek opravila uvodna nagovora poroti na novem sojenju nekdanjemu hollywoodskemu producentu Harveyju Weinsteinu, ki je obtožen posilstva igralke Jessice Mann v newyorškem hotelu leta 2013.

Tožilci so opisali, kako je Weinstein izkoriščal svojo moč za spolni napad na takrat 27-letno Mann, njegovi odvetniki pa so vztrajali, da je šlo za sporazumno srečanje v razmerju, ki je trajalo več let, poroča televizija ABC.

Weinstein je bil leta 2020 obsojen na 23 let zapora zaradi posilstva in spolnih napadov, vendar je bila obsodba leta 2024 razveljavljena zaradi postopkovnih napak.

Ponovno sojenje se je lani končalo z deljeno sodbo – porotniki so ga spoznali za krivega resnih spolnih kaznivih dejanj proti eni ženski, vendar so ga oprostili ločene obtožbe, ki je zadevala drugo žensko. O tretji obtožbi niso mogli doseči soglasja, zato mu sodijo ponovno.

V ločenem primeru v Kaliforniji 2023 je bil Weinstein leta 2023 obsojen na dodatnih 16 let zapora.

