Tovornjak zletel v morje: voznik skočil iz kabine, kopalci v paniki bežali #foto #video

V bližini Pulja je tovornjak s pečine zletel v morje. Vozniku je uspelo pravočasno skočiti iz kabine, dovolj hitro so se umaknili tudi kopalci. Poškodovan ni bil nihče, poroča Jutarnji.hr.

Neverjetna nesreča, v kateri na srečo ni bilo žrtev, se je zgodila okoli 11.15 na Zlatih stijenah v Pulju. Tovornjak Herculanea je zdrsnil v morje, voznik pa se je rešil tako, da je v zadnjem trenutku skočil iz kabine, poroča Istarski.hr.

To so potrdili tudi puljski gasilci in istrska policijska uprava. Na kraj dogodka so prišli številni gasilci, policisti in potapljači. Poleg voznika se je pravočasno umaknil tudi plavalec, ki je povedal, da je skočil, da ga tovornjak ne bi pokopal pod seboj. Drug obiskovalec je dodal, da sta se z otrokom sončila, in se ob nesreči na srečo pravočasno umaknila, ko je tovornjak letel preko njiju.

Tovornjak je zletel v morje. Foto: Pixsell/Srecko Niketic