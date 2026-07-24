Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Petek,
24. 7. 2026,
16.25

Osveženo pred

21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Hrvaška morje Pulj incident

Petek, 24. 7. 2026, 16.25

21 minut

Tovornjak zletel v morje: voznik skočil iz kabine, kopalci v paniki bežali #foto #video

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Tovornjak | Voznik je pravočasno skočil iz kabine. | Foto Pixsell/Srecko Niketic

Voznik je pravočasno skočil iz kabine.

Foto: Pixsell/Srecko Niketic

V bližini Pulja je tovornjak s pečine zletel v morje. Vozniku je uspelo pravočasno skočiti iz kabine, dovolj hitro so se umaknili tudi kopalci. Poškodovan ni bil nihče, poroča Jutarnji.hr.

Neverjetna nesreča, v kateri na srečo ni bilo žrtev, se je zgodila okoli 11.15 na Zlatih stijenah v Pulju. Tovornjak Herculanea je zdrsnil v morje, voznik pa se je rešil tako, da je v zadnjem trenutku skočil iz kabine, poroča Istarski.hr.

To so potrdili tudi puljski gasilci in istrska policijska uprava. Na kraj dogodka so prišli številni gasilci, policisti in potapljači. Poleg voznika se je pravočasno umaknil tudi plavalec, ki je povedal, da je skočil, da ga tovornjak ne bi pokopal pod seboj. Drug obiskovalec je dodal, da sta se z otrokom sončila, in se ob nesreči na srečo pravočasno umaknila, ko je tovornjak letel preko njiju. 

Tovornjak je zletel v morje. | Foto: Pixsell/Srecko Niketic Tovornjak je zletel v morje. Foto: Pixsell/Srecko Niketic

Vila Carmen, Korčula
Novice To je vila sina Oliverja Dragojevića na Korčuli: nočitev stane 900 evrov #foto
požar, Zagreb, Vjesnik, gasilci, ogenj, nebotičnik, stolpnica
Novice Kultnega nebotičnika ni več
Cepljenje proti HPV
Novice Hrvaška uvaja obvezno cepljenje za državljane tretjih držav
Hrvaška morje Pulj incident
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.