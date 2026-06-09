To so skriti zmagovalci vojne proti Iranu

Vojna proti Iranu je lastnike tankerjev naredila za velike zmagovalce krize. V prvem letošnjem četrtletju so lastniki tankerjev dosegli rekordne dobičke, ker je blokada Hormuške ožine močno povečala stroške prevoza surove nafte po vsem svetu. A zdaj se med lastniki tankerjev povečuje strah pred nenadnim koncem razcveta.

Po podatkih ladijskega posrednika Clarksons so podjetja, ki se ukvarjajo s prevozom nafte s tankerji, v prvih treh mesecih leta zaslužila približno 36 milijard ameriških dolarjev (31,2 milijarde evrov) – več kot kadarkoli prej v enem samem četrtletju. Prejšnji rekord 26 milijard dolarjev (22,5 milijarde evrov) je bil postavljen leta 2022. Zdaj pa se številna podjetja bojijo drastičnega padca prevoznih cen, piše britanski poslovni medij Financial Times.

Zaprtje ožine zvišuje cene

Hormuška ožina je ena najpomembnejših ozkih grl v svetovni trgovini. Običajno se skoznjo prepelje približno petina svetovne nafte. Vendar pa je bil ladijski promet od začetka vojne februarja močno omejen.

V Perzijskem zalivu je občasno obtičalo več kot 160 tankerjev. Hkrati so se morale številne ladijske družbe odločiti za daljše poti okoli Rta dobrega upanja, da bi se izognile Rdečemu morju in morebitnim napadom Hutijevcev iz Jemna. Posledično se je ponudba razpoložljivih ladij zmanjšala, cene prevoza pa so poskočile.

Lastniki tankerjev z dobički kupujejo nove ladje

To je pripeljala do tega, da so se za največje tankerje za nafto, ki prevažajo približno dva milijona sodčkov nafte na dan, občasno plačevale dnevne cene skoraj 387 tisoč dolarjev (335.270 evrov). V povprečju je najem tankerja stal približno 163 tisoč dolarjev (141.210 evrov) na dan.

V Perzijskem zalivu je bilo zaradi vojne proti Iranu in zaprtja Hormuške ožine je občasno obtičalo več kot 160 tankerjev. Foto: Wikimedia Commons

Vendar ima ta priliv denarja dobro znan stranski učinek. Številna podjetja že vlagajo svoj dobiček v nove ladje. Po podatkih analitičnega podjetja AXSMarine je bilo letos že naročenih več velikih tankerjev kot v kateremkoli prejšnjem rekordnem letu.

Je trg naročil preveč novih ladij?

Alexander Saverys, izvršni direktor ladijske družbe CMB Tech, je prepričan, da je to nevarno za panogo. Po njegovem mnenju je trg naročil preveč novih ladij. Prej ali slej bo to dohitelo panogo, je dejal za Financial Times. Mir bi namreč lahko zmanjšal dobiček.

Lastnike tankerjev tako skrbi morebitni uspeh političnega sporazuma med ZDA in Iranom, piše nemški medij Focus. Če bi se Hormuška ožina v celoti ponovno odprla, se bo ponudba razpoložljivih tankerjev verjetno močno povečala. Tovorne cene bi se nato lahko znatno znižale.

So cene prevozov s tankerji že dosegle vrh?

Pravzaprav so se cene že opazno oddaljile od svojih vrhov. Dnevne cene za velike tankerje se zdaj običajno gibljejo med 55 tisoč (47.700 evrov) in 95 tisoč dolarji (82.300 evrov). Čeprav je to še vedno višje kot v prejšnjih letih, je bistveno nižje kot na vrhuncu krize. Razpon je še vedno nad povprečjem zadnjih let, ki je znašalo od 30 tisoč (26 tisoč evrov) do 40 tisoč dolarjev (34.650 evrov).

Na vrhu krize so se za največje tankerje za nafto, ki prevažajo približno 2 milijona sodčkov nafte na dan, občasno plačevale dnevne cene skoraj 387.000 dolarjev (335.270 evrov). Foto: Guliverimage

Nekateri predstavniki panoge trdijo, da so skrbi pretirane. Poudarjajo, da je bilo v zadnjih letih zgrajenih premalo ladij in da trenutna naročila le zapolnjujejo to vrzel.

Prevlada grških ladjarjev

Panoga tankerjev bi bila ena redkih panog, ki bi izgubile, če bi se obseg ladijskega prometa skozi ožino vrnil na predvojno raven. Zaprtje vitalne plovne poti je povzročilo skok cen energije, kar je škodovalo številnim industrijam.

V panogi tankerjev za nafto prevladujejo grški ladjarji, katerih delujoča flota je vredna 66,4 milijarde dolarjev (57,5 milijarde evrov), kar je 26 milijard dolarjev (22,5 milijarde evrov) več kot na Kitajskem, po pisanju Financial Timesa navaja podjetje za ladijsko tehnologijo Veson Nautical.

Velika nestanovitnost cen od leta 2020 naprej

Čeprav je panoga vajena ciklov vzponov in padcev, je vrsta globalnih pretresov v tem desetletju, vključno s pandemijo koronavirusa in trgovinsko vojno ameriškega predsednika Donalda Trumpa, povzročila večjo nestanovitnost v cenah ladijskega prometa.

Kot piše Focus, bi lahko vojna proti Iranu trajno spremenila svetovne tokove nafte. Če se bodo države v prihodnosti vse bolj zanašale na varne in politično stabilne transportne poti, bi lahko povpraševanje po tankerskih zmogljivostih dolgoročno ostalo visoko.