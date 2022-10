"To ni evakuacija civilistov. To je reševanje kolaborantov." #vŽivo

242. dan od začetka ruske invazije na Ukrajino. Ruska vojska je včeraj odredila evakuacijo vseh civilistov iz mesta Herson. Vendar do avtobusov, ki civiliste odvažajo iz mesta, nimajo dostopa vsi prebivalci, temveč le tisti, ki so sodelovali s proruskimi oblastmi po zavzetju mesta na začetku invazije.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



10.37 Zelenski Rusijo obtožil ponovnih napadov na elektrarne

09.55 "Wagnerjeva utrdba bo Ukrajincem povzročala težave"

08.53 "To ni evakuacija civilistov. To je reševanje kolaborantov."

07.43 Rusija z davčnimi olajšavami za mobilizirane vojake

07.05 Ukrajina: Ponoči smo zrušili 16 dronov kamikaze

06.15 Napadi Rusov na infrastrukturo le povečujejo humanitarno krizo

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je Rusijo v soboto zvečer obtožil "novega obsežnega napada" na ukrajinsko energetsko omrežje po celotni državi. Brez elektrike je skoraj poldrugi milijon gospodinjstev, Zelenski pa je poudaril, da so večino ruskih raket in brezpilotnih letal sestrelili.

Ukrajinski predsednik je v svojem rednem video nagovoru po navedbah britanskega BBC poudaril, da ukrajinska vojska na fronti napreduje in da je takšni napadi ne bodo ustavili. Skupno naj bi ruska vojska v soboto izstrelila 36 raket.

"Seveda še nimamo tehničnih možnosti, da bi sestrelili 100 odstotkov ruskih raket in napadalnih brezpilotnih letalnikov. Do tega bomo postopoma prišli - s pomočjo naših partnerjev, v to sem prepričan," je zagotovil Zelenski.

V valu zračnih napadov od ponedeljka prejšnji teden je bila uničena skoraj tretjina ukrajinskih elektrarn in drugih objektov za proizvodnjo energije, navaja BBC.

Med območji, ki so bila tarča zadnjih napadov, sta regija Čerkasi jugovzhodno od glavnega mesta Kijev in mesto Hmneljnicki.

O letalskih napadih in motnjah v oskrbi z električno energijo so poročali tudi od Odese na jugu do Rovna in Lucka na severozahodu Ukrajine.

Iz nacionalnega operaterja električne energije Ukrenergo so sporočili, da so napadi morda povzročili večjo škodo kot silovito obstreljevanje v začetku tega meseca. Zelenski je potrdil, da je pristojnim službam medtem uspelo obnoviti oskrbo z električno energijo v več regijah države, ki so bile tarče napadov.

Včeraj smo poročali o zidu protitankovskih ovir, ki jih je najemniška vojska skupina Wagner postavila pred mestom Hirske na vzhodu Ukrajine. Zid ovir je zaenkrat dolg dva kilometra, a ruski mediji napovedujejo, da naj bi se na koncu raztezal vse do Krima oziroma naj bi bil dolg 217 kilometrov.

Maxar Technologies has published images of fortifications that mercenaries from the Wagner PMC have built near the occupied town of Gorske in #Luhansk Region.



The images show rows of cement pyramids built on the model of Soviet defensive lines. pic.twitter.com/oM3I6UXyz9 — NEXTA (@nexta_tv) October 21, 2022

Danes je Wagnerjevo utrdbo komentiralo britansko obrambno ministrstvo, ki napoveduje, da bo Ukrajinska vojska imela težave zaradi protitankovskih ovir. Po mnenju Britancev se bo ukrajinski protinapad zaradi ovir zelo upočasnil.

Ruska vojska je včeraj odredila evakuacijo vseh civilistov iz mesta Herson, poroča Sky News. Vendar do avtobusov, ki civiliste odvažajo iz mesta, nimajo dostopa vsi prebivalci, temveč le tisti, ki so sodelovali s proruskimi oblastmi po zavzetju mesta na začetku invazije.

"Zaradi napetih razmer na fronti, povečane nevarnosti množičnega obstreljevanja mesta in nevarnosti terorističnih napadov morajo vsi civilisti nemudoma zapustiti mesto in prečkati reko Dneper," so včeraj na družbenih omrežjih evakuacijo oznanile proruske oblasti v Hersonu.

"To ni evakuacija civilistov. Iz mesta bežijo le kolaboranti in družine ruskih vojakov ter uradnikov, ki so pomagali organizirati referendum. V resnici je do sedaj pobegnilo le nekaj tisoč ljudi. Pogoj za dostop do avtobusov je ruski potni list," je dogajanje v mestu za Sky News opisal domačin, čigar ime so novinarji zaradi njegove varnosti prikrili.

Predsednik ruske vlade Mihail Mišustin je podpisal uredbo za dodatno finančno podporo mobiliziranim državljanom, poroča BBC. "Prostovoljci" bodo tako imeli več časa za plačevanje davkov in socialnih prispevkov za čas služenja domovini. Vlada želi podpreti tudi ruska podjetja, ki pomagajo vojski. Vsa podjetja, ki sodelujejo z vojsko oziroma so njihovi zaposleni bili mobilizirani za invazijo Ukrajine, bodo lahko davke plačala kasneje kot sicer. Prav tako v času trajanja invazije podjetja ne bodo pod nadzorom inšpekcijskih služb.

Ukrajinska vojska je sporočila, da je danes ponoči uničila 16 dronov kamikaze. Vse drone je po trditvah Ukrajincev Rusija kupila od Irana.

Ameriški think-thank Institut za vojne študije je objavil poročilo o ruskem uničevanju ukrajinske infrastrukture. Američani trdijo, da Rusi z napadi pravzaprav ne spreminjajo dogajanja na bojišču, temveč le povzročajo humanitarno krizo. Cilj Rusov naj bi sicer bil prisiliti ukrajinsko vojsko, da del enot prerazporedi v zaledje prve bojne linije.