To je velika nevarnost za Petra Magyarja

Petra Magyarja čaka po volitvah še spopad z medijskim propagandnim strojem, ki ga je po letu 2010 s pomočjo ustavnih sprememb in zvestih tajkunov zgradil Viktor Orban. Preureditev javne radiotelevizije bo za Magyarja dokaj lahka, ker ima ustavno večino. Trši oreh so vsaj na prvi pogled Orbanovi mediji, ki so v zasebni lasti tajkunov iz njegovega kroga.

Viktor Orban se je tako dolgo ohranjal na oblasti tudi s pomočjo prevlade oziroma nadzora nad mediji, zlasti nad televizijami. Še zlasti je bila moč Orbanove televizijske propagande močna na podeželju, ki je trdnjava Fidesza. V mestih je krepitev spletnih medijev in družbenih omrežij le malce razrahljala Orbanov medijski nadzor.

Orbanovi mediji demonizirajo Magyarja

Pred volitvami so Orbanovi mediji volivce prepričevali, da bodo v primeru zmage Petra Magyarja madžarski moški vpoklicani v vojsko, gospodarstvo se bo sesulo in zagotovo bo sledila tretja svetovna vojna.

Balasz, 42-letni finančni analitik, ki je na ulicah Budimpešte 12. aprila zvečer slavil zmago Tisze nad Fideszom, je za CNN povedal, da je njegova več kot 80 let stara prababica, ki živi na gospodarsko zaostalem vzhodu Madžarske in spremlja samo državno televizijo, zelo prestrašena zaradi Magyarjeve zmage.

Prestrašeno madžarsko podeželje?

Balasz je povedal, da ga je šokirala skrajnost laži, ki jih je po televiziji vsak dan slišala njegova prababica. Orbanova medijska propaganda ga je spominjala na propagando, ki so je širili madžarski državni mediji v času komunizma pred letom 1990.

Orbanovi mediji, ki so volivce prepričevali, da je Magyar lutka v rokah Volodimirja Zelenskega in EU ter da bo Madžarsko potisnil v vojno z Rusijo, so imeli velik vpliv še zlasti na podeželju. Orbanovi mediji so volivcem pošiljali enaka sporočila, kot jih je Fidesz pisal na svojih predvolilnih plakatih. Foto: Guliverimage

Gabor Polyak, profesor medijskega prava na Univerzi Eötvösa Loranda v Budimpešti, je dejal, da mnogi v prestolnici slišijo zgodbe o starejših ljudeh v majhnih vaseh, ki po Magyarjevi zmagi živijo v strahu. "Slišal sem zgodbe o depresivnih ljudeh, ki zdaj ne upajo vstati iz postelje," je Polyak povedal za CNN.

Orbanov naskok na medije

Po veliki zmagi na volitvah leta 2010, ko je Fidesz dobil ustavno večino v parlamentu, je Orban hitro prevzel nadzor nad mediji. Ni prevzel le nadzora nad javno radiotelevizijo, ampak se je lotil tudi zasebnih medijev. Državne banke so tako Orbanovim sodelavcem dajale poceni kredite, da so kupovali zasebne medije. Te so nato zaprli ali jih spremenili v propagandni Fideszov medij.

Poleg tega je država, ki je bila dolgo časa največji oglaševalec na madžarskem medijskem trgu, kmalu začela umikati oglase iz medijev, ki so veljali za sovražne do Fidesza. Tudi zasebna podjetja so upoštevala namige, ki so prihajali z vrha oblasti, in umikala oglase. Tudi tako je Orban uničil neodvisne medije.

Le peščica madžarskih medijev je bila neodvisna od Orbana

Madžarski preiskovalni novinar Szabolcs Panyi je za CNN dejal, da je Fidesz z nadzorom nad mediji preprečil objave negativnih novic o Orbanovi vladi. Le redki mediji so ohranili neodvisnost od oblasti. Eden od njih je Direkt36.

Orban bo zelo hitro izgubil svoj vpliv na državni radioteleviziji. Negotovo pa je, kako se bodo obnašali zasebni mediji v lasti tajkunov, ki so povezani z njim. Se bodo usmerili proti Magyarjevi vladi ali se ji bodo skušali pragmatično prilagoditi? Foto: Guliverimage

Pred volitvami je Panyi – ki piše tudi za Direkt36 – poročal o komunikaciji med madžarskim in ruskim zunanjim ministrom, Petrom Szijjarto in Sergejem Lavrovom. Po njegovem poročilu, ki je Fideszu povzročilo precejšnjo zadrego, je vlada odredila preiskavo proti Panyiju, češ da je bilo njegovo novinarstvo krinka za vohunjenje.

Magyar napoveduje ukinitev tovarn laži

Magyar, ki se je zavedal velikega vpliva Orbanovih medijev na madžarskem podeželju, je zato začel s strategijo neposrednega dostopa do madžarskih podeželanov. V dveh letih je tako po lastnih besedah obiskal 700 mest in vasi. Njegova kampanja v živo je pritegnila ogromno število volivcev na območjih podeželske Madžarske, ki so dotlej veljale za neosvojljive Fideszove volilne trdnjave.

Magyar je po prepričljivi zmagi na volitvah obljubil, da bo po prevzemu oblasti zaprl državne medijske informativne kanale, ki jih je označil za tovarno laži. Napovedal je, da bo Tisza namesto tega zgradila "pravo, neodvisno javno radiotelevizijo – takšno, kjer bo imela končno glas tudi opozicija".

Razgradnja Orbanovega medijskega stroja

Razgradnja medijskega stroja, ki ga je zgradil Orban, bo trajala nekaj časa, je dejal Polyak za CNN. Z dvotretjinsko večino bo Tisza lahko razveljavila ustavne spremembe, ki jih je uvedel Fidesz. Magyar bo tako lahko ustanovil nov regulatorni organ za medije ter preoblikoval državno televizijo in radio.

Večji izziv bodo za Magyarjevi profideszovi zasebni mediji. Ker so Orbanovi pajdaši iz javne blagajne pobrali toliko denarja, bi lahko še naprej bogato financirali profideszove medije, če bi to želeli, trdi Polyak.