Iran je pripravljen razredčiti svoj visoko obogaten uran, če bodo ZDA odpravile vse sankcije proti Teheranu, je danes dejal vodja iranske agencije za jedrsko energijo Mohamad Eslami. Njegova izjava sledi pogovorom med Iranom in ZDA prejšnji teden, na katerih so po navedbah Teherana govorili izključno o jedrskem vprašanju.

Eslami je novinarjem povedal, da bi Iran lahko razmislil o redčenju urana, obogatenega na 60 odstotkov, vendar je vse odvisno od tega, ali bodo v zameno odpravljene "vse sankcije", je poročala uradna tiskovna agencija IRNA, pri čemer ni navedla, ali to vključuje vse sankcije proti Iranu ali le tiste, ki so jih uvedle ZDA.

Pred izraelsko-ameriškimi napadi na iranske jedrske objekte junija lani je Teheran bogatil uran na 60 odstotkov, kar je daleč nad mejo 3,67 odstotka, dovoljeno v okviru zdaj že neveljavnega mednarodnega jedrskega sporazuma iz leta 2015. Razredčenje zalog urana bi mu po poročanju francoske tiskovne agencije AFP omogočilo znižanje te ravni.

Teheran zanika razvoj jedrskega orožja

Zahodne države na čelu z ZDA sumijo, da Iran poskuša razviti jedrsko orožje, kar v Teheranu zanikajo. Po podatkih Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) je Iran edina država brez jedrskega orožja, ki bogati uran na 60 odstotkov. Iran vztraja, da ima pravico do civilnega jedrskega programa v skladu z določbami Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, ki jo je podpisal skupaj s 190 drugimi državami.

V Omanu so se prejšnji petek zgodili prvi posredni pogovori med Iranom in ZDA po junijskih napadih na Iran, po napovedih obeh strani pa se bodo pogovori nadaljevali. ZDA so sicer neposredno po pogovorih napovedale nove sankcije za omejitev izvoza iranske nafte.

Srečanje iranske in ameriške delegacije v Omanu je sledilo večtedenskemu naraščanju napetosti med Washingtonom in Teheranom. Ameriški predsednik Donald Trump je večkrat zagrozil z vojaškim posredovanjem in ukazal napotitev letalonosilke v Perzijski zaliv, potem ko je iranski režim januarja nasilno zatrl protivladne proteste.