To je to: začetek največje vojaške operacije v zgodovini

Pred 85. leti, 22. junija 1941, je nacistična Nemčija sprožila najbolj množični napad v vojaški zgodovini, ki je bil obenem tudi začetek genocidnega nasilja brez primere.

Eden od glavnih vidikov vojaškega pohoda, imenovanega Operacija Barbarossa, je bilo uničenje judovskega prebivalstva na ozemlju Sovjetske zveze, piše svetovno znani britanski zgodovinar Adam Tooze.

Zadnji velik grabež ozemlja v zgodovini evropskega kolonializma?

Kot trdi Tooze, v svojem članku, objavljenem na spletni platformi Substack, moramo nemško invazijo na Sovjetsko zvezo razumeti predvsem kot zadnji veliki grabež ozemlja v dolgi in krvavi zgodovini evropskega kolonializma.

Uničenje judovskega prebivalstva so nacisti razumeli kot prvi korak k izkoreninjenju boljševiške države. Poleg iztrebljanja judovskega prebivalstva so Nemci želeli z osvojenega ozemlja odstraniti večino slovanskega prebivalstva in nanj naseliti nemške koloniste.

Program iztrebljanja Judov in Slovanov

"Ta dolgoročni program demografskega inženiringa je dopolnjevala kratkoročna strategija izkoriščanja, ki jo je motivirala 'praktična' potreba po zagotavljanju ravnovesja hrane v nemškem metropolitanskem območju. Doseganje tega povsem 'pragmatičnega' cilja ni zahtevalo nič manj kot pomor celotnega mestnega prebivalstva zahodne Sovjetske zveze (mišljen je evropski del Sovjetske zveze, op. op.) z organizirano lakoto," piše Tooze.

Adolf Hitler se rokuje z vodjem SS Heinrichom Himmlerjem. SS je imel pomembno vlogo v načrtih o uničenju judovskega in slovanskega prebivalstva na območju Sovjetske zveze, ki ga je želela osvojiti Nemčija z operacijo Barbarossa. Foto: Guliverimage

Za Poljsko (to so zasedli že leta 1939, op. p.) so nacisti v enem od svojih načrtov (Splošni načrt Vzhod) predvideval odstranitev 80–85 odstotkov domačega prebivalstva. Temu naj bi sledil izgon 64 odstotkov prebivalstva Ukrajine in 75 odstotkov beloruskega prebivalstva. Rusko ozemlje okoli Leningrada (današnji Sankt Peterburg) naj bi bilo popolnoma izseljeno.

Nemška kolonizacija izpraznjenega ozemlja

Različni osnutki splošnega načrta so se razlikovali v ocenah dejanskega števila razseljenih ljudi, vendar je bila najnižja številka 31 milijonov razseljenih ljudi, brez judovske manjšine. Bolj realistične ocene, ki so upoštevale naravno stopnjo rasti prebivalstva v obdobju izvajanja programa, so število žrtev približale 45 milijonom ljudi.

Še vedno ni bilo absolutne jasnosti o končnem cilju razseljenega prebivalstva. Vendar pa ni bilo dvoma, da bo proces »evakuacije« vključeval množično smrt v gromozanskem obsegu. Nemce so zanimali le tisti, ki so bili sposobni za delo. Do konca leta 1942 se je govorilo o morebitnem "fizičnem uničenju" celotnih populacij, ne le judovske manjšine, temveč tudi Poljakov in Ukrajincev. Vsakršne moralne premisleke nacisti so že zdavnaj odložili, piše Tooze.

V ogromen prostor, ki so ga želeli etnično očistiti Nemci, sta vodja SS Heinrich Himmler in njegov štab v obdobju 20–30 let predvidela naselitev vsaj deset milijonov Nemcev. Nemška etnična meja bi bila potisnjena tisoč kilometrov proti vzhodu.

Načrtna lakota, ki bi pomorila na desetine milijonov ljudi

Del Splošnega načrta vzhod je bila načrtna lakota – hrane iz osvojene Ukrajine, ki je prej hranila na desetine milijonov ljudi v sovjetskih mestih, bi odšla proti zahodu, sovjetska mesta pa bi ostala brez nje. Na milijone ljudi na ozemlju Sovjetske zveze bi umrlo zaradi lakote, rešili bi se le tisti, ki bi se izselili v Sibirijo.

Ta načrt ni bil nikoli izveden, ker Nemci niso mogli zasesti Leningrada (je pa v mestu zaradi lakote umrlo na koncu 700 tisoč ljudi) in Moskve.

Množično umiranje sovjetskih vojakov v nemškem ujetništvu

Samo v prvi fazi operacije Barbarossa je v roke nemške vojske padlo kar 3,3 milijona vojakov Rdeče armade. Velika večina je umrla zaradi načrtne lakote. Nacisti so tudi pomorili na milijone vzhodnoevropskih Judov.

Napad na Sovjetsko zvezo je Hitlerjevi Nemčiji na koncu spodletel. Na vzhodni fronti je na koncu umrlo 80 odstotkov vseh nemških vojakov, ki so padli v drugi svetovni vojni.