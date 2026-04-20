To je moški, ki je ubil osem otrok, med njimi sedem svojih

ZDA pretresa družinska tragedija. V strelskem incidentu v Shreveportu v ameriški zvezni državi Louisiana je moški ubil osem otrok, med njimi sedem svojih. Policija je napadalca, 31-letnega Shamarja Elkinsa , med begom ustrelila, poroča CNN.

Moški je v nedeljo zjutraj v treh domovih v Shreveportu v Louisiani ubil osem otrok, od tega sedem svojih in njihovega bratranca, je sporočila tamkajšnja policija. Ubil je tri dečke in pet deklic, ki so bili stari od tri do 11 let, je za CNN povedal urad mrliškega oglednika župnije Caddo. 13-letnemu dečku je uspelo pobegniti iz hiše. Med begom se je poškodoval, a bo okreval, je povedal desetnik policije Shreveporta Chris Bordelon.

Policija je sporočila, da je napadalec 31-letni Shamar Elkins, ki je zaradi družinskega spora ustrelil tudi ženo in mamo dečka, ki je bil ubit skupaj z bratranci in sestričnami. Obe ženski sta utrpeli hude poškodbe in se borita za življenje. Gre za najsmrtonosnejše množično streljanje v državi od januarja 2024.

Elkins je po strelskem napadu ukradel vozilo, a ga je policija izsledila in ubila.

"To je tragičen dogodek, morda najhujši, kar smo jih imeli v zadnjem času v mestu," je na novinarski konferenci dejal župan Shreveporta Tom Arceneaux. "Grozno jutro je bilo v Shreveportu in sočustvujem s celotno skupnostjo," je dodal. Mestna svetnica Tabatha H. Taylor se je v nedeljo pozno zvečer, ko je govorila o tragičnem dogodku, zjokala.

Predsednik predstavniškega doma ZDA Mike Johnson, domačin iz Shreveporta, je streljanje označil za "srce parajočo tragedijo". Guverner Louisiane Jeff Landry je na družbenem omrežju zapisal, da z ženo "molita za vse prizadete".

Za zdaj ni znano, ali je imel napadalec zgodovino nasilja v družini. V policijskem poročilu piše, da so Elkinsa leta 2019 aretirali zaradi posedovanja strelnega orožja. Po navedbah ameriške vojske je sedem let, do avgusta 2020, služil v nacionalni gardi Louisiane.