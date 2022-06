To je Lugansku in Donecku obljubil moskovski župan #vŽivo

101. dan vojne v Ukrajini. Moskva bo pomagala obnoviti in obnoviti Lugansk in Doneck, je po obisku v Lugansku napovedal moskovski župan Sergej Sobjanin .

Dnevni pregled pomembnejših dogodkov:



Od februarja je bilo 14 milijonov Ukrajincev prisiljenih zbežati iz domov, večina žensk in otrok, je v petek povedal koordinator Združenih narodov za krizo v Ukrajini Amin Awad.

Ukrajinska vojska je dejala, da je Rusija po navedbah Reutersa z artilerijo izvedla napade na severovzhodu. A ruske sile so se umaknile po neuspešnih poskusih napredovanja v bližnjem mestu Bakhmut in prekinile dostop do Severodonecka, je dejala ukrajinska vojska.

Moskva bo pomagala obnoviti in obnoviti Lugansk in Doneck, je po obisku v Lugansku napovedal moskovski župan Sergej Sobjanin."V imenu predsednika Rusije bo Moskva zagotovila humanitarno pomoč in pomoč pri obnovi socialne ininženirske infrastrukture dveh mest - Luganska in Donecka," je na svojem uradnem telegramskem kanalu zapisal Sobjanin."Podpisali smo sporazume o sodelovanju in bratovščini med Moskvo in Luganskom. Predložili smo načrte za ponovno vzpostavitev normalnega mirnega življenja," je dodal.