To je kraj, kjer na vsakem koraku preži modras: na hektarju jih je okoli sto #video

Sredi Prespanskega jezera, nedaleč od Ohrida in meje z Grčijo in Albanijo v Severni Makedonij je otok, znan kot kačji otok. Razteza se na več kot 20 hektarjih in je dom več različnim živalskim vrstam, zlasti kačam. Avgusta 2008 je bil odprt tudi za turiste.

Otok Golem Grad je dolg 600 metrov in širok 350 metrov. Kot piše na Wikipediji, je trenutno nenaseljen, in sicer od sredine 20. stoletja, ko ga je zapustila majhna samostanska skupnost.

Do otoka je mogoče priti le s čolnom. Najbližja otoku je vas Konjsko, razdalja med njima pa je približno dva kilometra vode.

Več kot sto kač na hektar

Na otoku živi več kot dva tisoč modrasov. To je več kot sto modrasov na hektar. Potopisec in YouTuber Robert Dacešin je obiskal Golem Grad in delil svoje vtise o tem nenavadnem kraju. "Poleg velike koncentracije kač, predvsem modrasov, je otok bogat habitat za druge redke rastline in živali, skriva pa tudi nekaj zgodovinsko pomembnih arheoloških ostankov in predstavlja pravi zaklad za raziskovalce, biologe in pustolovce," je zapisal v opisu svojega videa.

Žalostna usoda želvjih samic

Na Golem Gradu pa živi tudi približno tisoč Hermannovih želv, ki so jih na otok prinesli ljudje. Zaradi genetskih variacij ali začetnega neravnovesja med spoloma ob prvem vnosu želve kažejo izjemno neravnovesje med spoloma, saj na samico pride 19 samcev. Posledično samci agresivno tekmujejo za več samic in se med paritveno sezono pogosto zberejo v krdelo. Ta spolna agresija pri samicah sproži nagon bega, zaradi česar se zatečejo na rob pečin, kjer utrpijo hude poškodbe ali poginejo.