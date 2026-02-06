Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Petek,
6. 2. 2026,
18.33

Petek, 6. 2. 2026, 18.33

Tik pred odprtjem olimpijskih iger nov val kibernetskih napadov

olimpijske igre Cortina | Tiskovni predstavnik ÖOC je po slabi uri nedelovanja spletne strani dejal, da so incident hitro odkrili in ustrezno ukrepali. | Foto Reuters

Tiskovni predstavnik ÖOC je po slabi uri nedelovanja spletne strani dejal, da so incident hitro odkrili in ustrezno ukrepali.

Foto: Reuters

V Italiji so nekaj ur pred slovesnim odprtjem zimskih olimpijskih iger v Milanu in Cortini zabeležili nov val kibernetskih napadov, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Tarči sta bili spletni strani avstrijskega (ÖOC) in nemškega olimpijskega komiteja (DOSB).

Italijanski časnik La Repubblica je poročal o napadu proruskih hekerjev, a uradne izjave za javnost za zdaj še ni bilo.

Nekaj časa sta bili danes nedostopni spletni strani avstrijskega in nemškega olimpijskega komiteja. Je pa omenjeni časnik citiral varnostnega strokovnjaka, ki je dejal, da gre za skoraj vsakodnevni pojav.

Tiskovni predstavnik ÖOC je po slabi uri nedelovanja spletne strani dejal, da so incident hitro odkrili in ustrezno ukrepali, medtem ko iz nemške olimpijske družine niso podali razloga, zakaj je prišlo do mrka dveh spletnih strani.

Prvi napadi že v sredo 

V sredo je italijanski minister za zunanje zadeve Antonio Tajani dejal, da je Italija preprečila vrsto ruskih kibernetskih napadov na urade zunanjega ministrstva, vključno z veleposlaništvom v Washingtonu ter hotele v Cortini d'Ampezzo.

Italijanska policija je v torek sporočila, da v okviru iger že od 26. januarja deluje tudi njihova ekipa za kibernetsko varnost. Njen namen je zaščititi kritično infrastrukturo in spremljanje spleta, tako za vzdrževanje javnega reda kot za preprečevanje morebitnih terorističnih groženj, je pred dnevi poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Na igrah bo sicer prisotnih okoli šest tisoč policistov in skoraj dva tisoč vojakov. Med njimi bodo tudi strokovnjaki za odstranjevanje bomb, ostrostrelci, protiteroristične enote in drugi.

