Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
P. P.

Sobota,
16. 5. 2026,
15.39

Osveženo pred

19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
avtocesta avtocesta prometna nesreča promet promet

Sobota, 16. 5. 2026, 15.39

19 minut

Težka prometna nesreča na Hrvaškem, slovenski voznik jo je povzročil s hudim prekrškom

Avtor:
P. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
prometna nesreča Hrvaška | Slovenec ni upošteval prometne signalizacije in zapeljal na levi vozni pas, kjer je trčil v nasproti vozeč avtomobil. | Foto Google Street View

Slovenec ni upošteval prometne signalizacije in zapeljal na levi vozni pas, kjer je trčil v nasproti vozeč avtomobil.

Foto: Google Street View

V prometni nesreči, ki se je sinoči zgodila na hrvaški avtocesti A2 pri Veliki Vesi, so bile poškodovane tri osebe, potem ko je 57-letni slovenski voznik avtomobila zapeljal v napačno smer in povzročil trčenje. Zaradi nesreče in preiskave je bil promet zaprt več kot štiri ure, je sporočila policijska uprava Krapina-Zagorje.

Prometna nesreča se je zgodila malo po polnoči. Po policijskem poročilu je 57-letni slovenski državljan vozil avtomobil iz Zagreba proti Krapini. Na odseku avtoceste, kjer je bil promet zaradi cestnih speljan dvosmerno, se voznik ni prestavil nazaj na desni vozni pas.

Namesto tega je obšel prometni znak in nadaljeval vožnjo v napačni smeri. Kmalu je z levim sprednjim delom svojega vozila trčil v avto, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno vozila 48-letna državljanka Bosne in Hercegovine.

Avtomobil je po trčenju zagorel

Po trčenju je avtomobil 57-letnika odbilo v varnostno ograjo. Nato se je avto vnel in obstal na voznem pasu avtoceste. Tudi avtomobil 48-letnice je zdrsnil s ceste in trčil v varnostno ograjo. Požar v vozilu so pogasili gasilci Javne gasilske enote iz Krapine. V nesreči sta se lažje poškodovala 57-letni voznik in njegova 57-letna sopotnica, oba slovenska državljana, ter 48-letna voznica.

prometna nesreča
Novice V prometni nesreči umrl 74-letni voznik osebnega vozila
policija, prometna nesreča
Novice Huda prometna nesreča: 22-letnega motorista odpeljali s helikopterjem
Električni skiro. Nesreča.
Novice Mladoletnik z e-skirojem namerno trčil v policista in ga huje poškodoval
avtocesta avtocesta prometna nesreča promet promet
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.