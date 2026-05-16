V prometni nesreči, ki se je sinoči zgodila na hrvaški avtocesti A2 pri Veliki Vesi, so bile poškodovane tri osebe, potem ko je 57-letni slovenski voznik avtomobila zapeljal v napačno smer in povzročil trčenje. Zaradi nesreče in preiskave je bil promet zaprt več kot štiri ure, je sporočila policijska uprava Krapina-Zagorje.

Prometna nesreča se je zgodila malo po polnoči. Po policijskem poročilu je 57-letni slovenski državljan vozil avtomobil iz Zagreba proti Krapini. Na odseku avtoceste, kjer je bil promet zaradi cestnih speljan dvosmerno, se voznik ni prestavil nazaj na desni vozni pas.

Namesto tega je obšel prometni znak in nadaljeval vožnjo v napačni smeri. Kmalu je z levim sprednjim delom svojega vozila trčil v avto, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno vozila 48-letna državljanka Bosne in Hercegovine.

Avtomobil je po trčenju zagorel

Po trčenju je avtomobil 57-letnika odbilo v varnostno ograjo. Nato se je avto vnel in obstal na voznem pasu avtoceste. Tudi avtomobil 48-letnice je zdrsnil s ceste in trčil v varnostno ograjo. Požar v vozilu so pogasili gasilci Javne gasilske enote iz Krapine. V nesreči sta se lažje poškodovala 57-letni voznik in njegova 57-letna sopotnica, oba slovenska državljana, ter 48-letna voznica.