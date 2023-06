V državnem udaru ubitih 39 ruskih pilotov in drugih članov letalskega osebja? #vŽivo

Poskus državnega udara v Rusiji je povzročil ogromno politično škodo Vladimirju Putinu , v Rusiji pa se govori tudi o hudem vojaškem udarcu, ki ga je Prigožin zadal svojim rojakom. Po nekaterih poročilih so ruske vojaške sile v le nekaj urah izgubile kar 39 pilotov in drugih članov letalskega osebja. Spomnimo, Wagner je v prvih urah državnega udara zavzel letališče v Rostovu, glavno letališče, od koder so Rusi začeli operacije v Ukrajini.

Fragments of the Il-22 plane that was shot down yesterday by air defense of Wagner PMC.



Reportedly, 10 crew members were on board then. pic.twitter.com/D2v4j8XWyE — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 25, 2023

Ruske sile so od nedelje do davi izvedle več deset novih zračnih napadov na ukrajinsko regijo Zaporožje. Po navedbah generalštaba ukrajinske vojske je bilo pri tem ranjenih več civilistov ter poškodovanih več stavb. O ruskem zračnem napadu so v noči na danes poročali tudi iz Odese na jugu Ukrajine, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Od nedelje do danes so ruske sile po podatkih generalštaba ukrajinske vojske v Kijevu izvedle 33 zračnih napadov in 45 napadov z večcevnimi raketometi. V ruskih napadih so bili ranjeni civilisti, poškodovane so bile stanovanjske hiše, poslovne in upravne stavbe ter zasebna vozila, je razvidno iz poročila generalštaba.

Po oceni v poročilu so ruske enote poskušale ustaviti napredovanje ukrajinske vojske na območju južno od mesta Zaporožje in ponovno zavzeti izgubljene položaje. Pri tem naj bi obstreljevale najmanj 30 naselij. Informacij ni bilo mogoče neodvisno preveriti, opozarja dpa.

Zgodaj zjutraj so ruski zračni napad zabeležili tudi v Odesi ob Črnem morju. Po poročanju ukrajinske tiskovne agencije Ukrinform je bilo v mestu slišati več eksplozij. Podrobnosti niso navedli.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je po sobotnem uporu pripadnikov ruske najemniške vojske Wagner v Rusiji v nedeljo po telefonu ločeno pogovarjal z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom in kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem. Oba sta Kijevu zagotovila nadaljnjo podporo v boju proti ruski invaziji, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Govoril sem s predsednikom ZDA Josephom Bidnom. Pogovor je bil pozitiven in navdihujoč," je Zelenski zapisal na Twitterju. Dodal je, da sta se pogovarjala o poteku vojne v Ukrajini in procesih v Rusiji. Zelenski je ob tem v tvitu še zapisal, da mora svet pritiskati na Rusijo, dokler ne bo vzpostavljen mednarodni red. Pogovore ameriškega in ukrajinskega predsednika je potrdila tudi Bela hiša.

Zelenski je še sporočil, da sta z Bidnom govorila tudi o novi ameriški vojaški pomoči Ukrajini s poudarkom na orožju dolgega dosega. Pred julijskim vrhom zveze Nato v Vilniusu sta tudi usklajevala stališča držav.

O vojni v Ukrajini in dogajanju v Rusiji je Zelenski razpravljal tudi v telefonskem pogovoru s kanadskim premierjem Trudeaujem. Kot je sporočil Zelenski, se je Trudeau strinjal z njegovo oceno poskusa državnega udara v Rusiji in vpliva teh razmer na potek sovražnosti.

Po poročanju ruskih vojaških računov na aplikaciji Telegram je Rusija izgubila kar šest helikopterjev, pa tudi sofisticirano letalo Il-22, ki so ga uporabljali za izvajanje bojnih operacij na velikih višinah.

Vojaški analitik in politik Viktor Alksnin meni, da so bili na krovu visoki vojaški voditelji. "Mislim, da je bilo na letalu od 15 do 20 članov osebja. Vsi so umrli. Po vsem štetju je bil to najslabši dan ruskega letalstva od začetka specialne operacije," je dejal Alksnin.

Jevgenij Prigožin, vodja paravojaške skupine Wagner Foto: Reuters 6.43 Ukrajinski obrambni minister: Stvari gredo v pravo smer

Ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov je dejal, da je v nedeljo z ameriškim kolegom po telefonu govoril o pretresih v Rusiji, pri čemer je ruske oblasti označil za šibke in dejal, da gredo stvari "v pravo smer".

Reznikov je povzel pogovor z ameriškim obrambnim ministrom Lloydom Austinom ter dodal, da sta se pogovarjala tudi o ukrajinski protiofenzivi in ​​potrebnih korakih za krepitev ukrajinskih oboroženih sil.

"Strinjamo se, da so ruske oblasti šibke in da je umik ruskih sil iz Ukrajine najboljša možnost za Kremelj," je Reznikov zapisal na Twitterju.