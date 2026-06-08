Temni oblaki nad Belo hišo: bo imel Donald Trump pokvarjen rojstni dan?

14. junija bo pred Belo hišo ob obeleževanju 250. obletnice ameriške neodvisnosti potekal neobičajen dogodek, in sicer spektakel borilnih veščin organizacije UFC (Ultimate Fighting Championship). V ta namen so na zelenici pred Belo hišo postavili celo tako imenovani oktagon, kletko za (profesionalne) borbe. Dogodek, ki se ga izredno veseli predsednik ZDA Donald Trump, saj bo potekal prav na njegov rojstni dan, pa bi lahko bil odpovedan zaradi slabega vremena.

Ameriško podjetje Accuweather, ki med drugim izdaja vremenske napovedi, je v najnovejši prognozi za 14. junij za prestolnico ZDA Washington opozorilo, da trenutno obstaja kar velika verjetnost, da bo tisti dan deževalo, in manjša verjetnost, da se bodo nad območjem razvile nevihte.

To bi najverjetneje pomenilo odpoved dogodka, ki ga bo na južni zelenici Bele hiše priredila organizacija Ultimate Fighting Championship.

Prizorišče borb UFC na zelenici Bele hiše dobiva končno podobo. Foto: Reuters

Predsednik in izvršni direktor UFC Dana White, velik zaveznik in podpornik predsednika ZDA Donalda Trumpa, je v preteklosti prav zaradi nepredvidljivosti vremena večkrat zavračal možnost, da bi borbe pod okriljem UFC potekale na prostem.

Še v nedeljo je Accuweather napovedoval, da za 14. junij obstaja 65-odstotna verjetnost, da bo v Washingtonu deževalo, in 39-odstotna verjetnost, da bodo nad območjem nastajale nevihte. Danes je bila napoved manj drastična – 49-odstotna možnost dežja in 10-odstotna možnost nastanka neviht.

Če bodo začele udarjati strele, bodo morali odpovedati

Kot je pred tremi tedni razkril Craig Borsari, izvršni producent dogodkov, ki jih organizira in predvaja UFC, je za borbe v oktagonu pred Belo hišo predvidenih več načrtov za nepredvidene vremenske razmere.

V primeru rahlega do srednje intenzivnega dežja bodo dogodek še izvedli, če pa bi začelo močneje deževati, močno pihati ali celo grmeti, bodo borbe morali prekiniti oziroma vse skupaj odpovedati.

"Če bodo strele začele udarjati na razdalji 12, 13 kilometrov od oktagona, bomo dogodek seveda morali prekiniti," je dejal za Fox Sports Australia.

Dogodek UFC bo potekal prav na rojstni dan predsednika ZDA Donalda Trumpa. Foto: Reuters

250. obletnica ZDA in rojstni dan Donalda Trumpa

Dogodek UFC na trati Bele hiše, na katerem bodo nastopila nekatera znana imena iz sveta profesionalnih borilnih veščin, je sicer razdelil ameriško javnost. Nekateri ga podpirajo, ker ga zelo podpira tudi predsednik ZDA Donald Trump in ker gre vendarle za nekaj povsem nekonvencionalnega, kritiki pa so mnenja, da dogodki pod okriljem UFC ne sodijo pred Belo hišo.

Gre za enega od več dogodkov ob obeleževanju tako imenovanega dneva zastave, ameriškega praznika, in 250. obletnice ameriške neodvisnosti. Dogodek bo potekal tudi na rojstni dan predsednika ZDA Donalda Trumpa.