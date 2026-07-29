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Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
29. 7. 2026,
15.37

Osveženo pred

45 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
Francija požar suša veter evakuacija gašenje

Sreda, 29. 7. 2026, 15.37

45 minut

Tega se francoski gasilci najbolj bojijo #video

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09

Francoski gasilci, ki se že teden dni borijo proti obsežnemu gozdnemu požaru v departmaju Gironde blizu mesta Bordeaux na jugozahodu Francije, se trudijo preprečiti ponovno širjenje ognjenih zubljev, saj je nov vročinski val prinesel ekstremne temperature, sušo in močan veter. Nove izbruhe požara so sicer že zabeležili na treh lokacijah.

Požar bi se lahko zaradi visokih temperatur, ki bi po navedbah francoskih oblasti lahko dosegle do 41 stopinj Celzija, suše in vetra dodatno okrepil. Francoski gasilci so ponoči in danes zjutraj obvladovali ponovne izbruhe požara na treh lokacijah, med drugim tudi v bližini vojaške baze Souge, kjer je nameščen padalski polk s približno 1000 vojaki, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kljub ponovnim izbruhom so razmere v regiji še naprej stabilne. Od 224.000 prebivalcev, ki so se morali ob izbruhu požara evakuirati, se jih je do danes v svoje domove vrnilo okoli 57.000.

V boj z ognjenimi zublji, ki so do sedaj zajeli približno 42.000 hektarjev, je bilo napotenih okoli 2200 gasilcev. Od tega se jih je 126 med gašenjem požara poškodovalo.

V Franciji so gozdni požari letos uničili skupno 92.000 hektarjev površin, s čimer je bil postavljen nov rekord po obsegu pogorelih površin v državi v zadnjih 20 letih, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

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