Tajska policija je sporočila, da so v soboto zgodaj zjutraj na letališču Suvarnabhumi v Bangkoku prijeli Avstralca, starega okoli 40 let, zaradi suma vpletenosti v umor v Pattayi, približno 150 kilometrov vzhodno od Bangkoka.

Osumljenec, ki so ga identificirali kot Simona Petra Carmana, je med drugim obtožen umora, prikrivanja trupla, premestitve oziroma uničenja trupla in ugrabitve mladoletne osebe z namenom spolne zlorabe, poroča CNN.

Potek dogodka

Policija je sporočila, da je pregledala posnetke nadzornih kamer, na katerih je videti, da je Carman z dekletom vstopil v stanovanjsko stavbo, nekaj ur pozneje pa jo je s kovčkom v roki zapustil sam.

V objavi na uradni strani na Facebooku je policija navedla, da je kovček naložil na motorno kolo in se odpeljal do travnatega območja ob železniški progi. Pozneje je policija zanj izdala nalog za prijetje in ga aretirala na letališču, ko se je pripravljal na vkrcanje na letalo za Avstralijo.

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Zaslišanje

Carman je v prostoru za zaslišanje na policijski postaji pred privedbo na deželno sodišče v Pattayi poslal sporočilo družini žrtve. Zapisal je: "Žal mi je za to, kar se je zgodilo vaši hčeri. To je bilo zunaj mojega nadzora."

Oče žrtve, 46-letni Thongchai Donhomla, je povedal, da se še vedno težko sprijazni z izgubo. "Globoko sem pretresen. Moja hči ni imela mame, zato si je vedno sama poiskala pot do tistega, kar je potrebovala, obenem pa je vedno pomagala tudi meni," je dejal.

Njena mačeha Oradee Bussarakum je povedala, da želi, da bi osumljenca doletela najstrožja kazen. "Policiji sem povedala, da želim, da ga usmrtijo. Kot mačeha ne vem, kaj drugega naj rečem … želim samo, da se sooči s polnimi posledicami," pravi.

Policija še ni sporočila, kdaj bo Carman prvič stopil pred sodišče.