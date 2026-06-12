Švicarji bodo v nedeljo na referendumu glasovali o pobudi za omejitev prebivalstva. Predlagatelji se zavzemajo za to, da se število prebivalcev države do leta 2050 omeji na manj kot deset milijonov. Glede na zadnje ankete so v rahli prednosti nasprotniki pobude. Kritiki predloga svarijo pred negativnimi posledicami za državo in njen odnos z EU.

Pobuda "Ne Švici z 10 milijoni! (Pobuda za trajnost)" poziva k omejitvi priseljevanja, s čimer bi preprečili, da bi število prebivalcev do leta 2050 preseglo deset milijonov.

V tej bogati alpski državi z 9,1 milijona prebivalcev tujci po poročanju francoske tiskovne agencije AFP predstavljajo več kot četrtino prebivalstva.

V skladu s predlogom bi morala vlada in parlament sprejeti ukrepe za omejevanje priseljevanja, zlasti glede azila in združevanja družin, če bo število prebivalcev s stalnim prebivališčem pred letom 2050 preseglo 9,5 milijona.

Če bo število prebivalcev pred 2050 preseglo deset milijonov, pa bi morala Švica v dveh letih odstopiti od mednarodnih sporazumov, ki prispevajo k rasti prebivalstva, vključno s tistim z EU, ki omogoča prosto gibanje ljudi.

Od uvedbe tega sporazuma leta 2002 se je švicarsko prebivalstvo po poročanju AFP povečalo za približno 1,7 milijona, predvsem zaradi priseljevanja.

Pobuda skrajno desne SVP naletela na številna nasprotovanja

Referendum je predlagala skrajno desna Švicarska ljudska stranka (SVP), največja stranka v državi. Pobudniki so v kampanji opozarjali na pomanjkanje stanovanj v državi, naraščajočo kriminaliteto in preobremenjen zdravstveni sistem, zaradi česar je po njihovem treba priseljevanje omejiti "na razumno raven".

Vendar pa se pobuda sooča s širokim nasprotovanjem v vladi, parlamentu in več sektorjih gospodarstva. Kritiki opozarjajo, da bi sprejetje predloga ogrozilo nacionalno stabilnost ter škodovalo gospodarstvu in blaginji, pa tudi odnosom z EU, največjo trgovinsko partnerico države.

Švicarska zveza sindikatov in Švicarsko združenje delodajalcev prav tako nasprotujeta pobudi in opozarjata, da bi to podjetja in družbo prikrajšalo za delovno silo, ki jo nujno potrebujejo.

Zadnje javnomnenjske ankete kažejo na tesen izid, pri čemer nasprotovanje pobudi pridobiva na podpori. Po anketi inštituta gfs.bern bi jo podprlo 45 odstotkov volivcev, proti jih je 52 odstotkov.

Na referendumu tudi glasovanje o vojaškem služenju

Švicarji bodo v nedeljo glasovali tudi o uvedbi strožjih pravil za uveljavljanje ugovora vesti vojaški službi.

Politična levica v državi je pozvala k referendumu proti novemu zakonu, katerega cilj je zmanjšati privlačnost in dostopnost civilnega služenja. Ob tem opozarja, da bi lahko ta zakon na koncu privedel do popolne odprave te alternativne možnosti opravljanja vojaške službe, ki je sedaj za vse polnoletne moške obvezna.

Od leta 1996 lahko sicer tisti, ki uveljavljajo ugovor vesti, namesto tega opravljajo civilno služenje.

Najnovejša javnomnenjska anketa gfs.bern je pokazala, da sta strani praktično izenačeni, saj je 48 odstotkov vprašanih naklonjenih večjim omejitvam za civilno služenje, medtem ko 46 odstotkov temu nasprotuje.