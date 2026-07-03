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Avtorji:
A. P. K., STA

Petek,
3. 7. 2026,
14.44

Osveženo pred

34 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15

Natisni članek

Natisni članek
El Nino meteorologija strokovnjak vreme vremenski pojavi suša padavine ekstremno vreme deževje neurje meteorolog

Petek, 3. 7. 2026, 14.44

34 minut

Svetovna meteorološka organizacija napoveduje močan el niño

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15
El Nino, vremenski pojav | "Razmere el niña so se razvile v tropskem Pacifiku in naj bi se v prihodnjih mesecih hitro okrepile, kar povečuje verjetnost (...) ekstremnih vremenskih pojavov v mnogih delih sveta," je sporočila WMO in pri tem opozorila na večjo verjetnost suš, obilnih padavin in vročinskih valov. | Foto Guliverimage

"Razmere el niña so se razvile v tropskem Pacifiku in naj bi se v prihodnjih mesecih hitro okrepile, kar povečuje verjetnost (...) ekstremnih vremenskih pojavov v mnogih delih sveta," je sporočila WMO in pri tem opozorila na večjo verjetnost suš, obilnih padavin in vročinskih valov.

Foto: Guliverimage

El niño se je že razvil ter bo med julijem in septembrom hitro prerasel v močan vremenski pojav, ki bo povečal verjetnost ekstremnih vremenskih razmer, je danes sporočila Svetovna meteorološka organizacija (WMO). V luči tega je države pozvala, naj se pripravijo na posledice el niña.

"Razmere el niña so se razvile v tropskem Pacifiku in naj bi se v prihodnjih mesecih hitro okrepile, kar povečuje verjetnost (...) ekstremnih vremenskih pojavov v mnogih delih sveta," je sporočila WMO in pri tem opozorila na večjo verjetnost suš, obilnih padavin in vročinskih valov.

Priprave na ekstremne vremenske pojave

V luči tega organizacija po lastnih navedbah krepi podporo na področju zgodnjega opozarjanja, da bi pomagala pri pripravah na ekstremne vremenske pojave, zlasti v občutljivih sektorjih, kot sta kmetijstvo in zdravstvo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

El Nino, vremenski pojav | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

"Napredne sezonske napovedi in zgodnja opozorila so ključnega pomena za reševanje življenj ter ublažitev vpliva na naše gospodarstvo in naše skupnosti," je ob tem dejala generalna sekretarka WMO Celeste Saulo.

El niño se pojavlja na dve do sedem let in lahko traja tudi eno leto

El niño je naravni podnebni pojav, ki segreva površinske temperature v osrednjem in vzhodnem ekvatorialnem delu Tihega oceana ter s tem spreminja vetrove, tlak in vzorec padavin po vsem svetu. Običajno se pojavlja na dve do sedem let in traja približno devet mesecev do enega leta.

Nazadnje je el niño pomembno prispeval k rekordno vročima letoma 2023 in 2024. Po navedbah WMO sicer ni dokazov, da bi podnebne spremembe povečale pogostnost ali intenzivnost el niña. Lahko pa te okrepijo posledice pojava, saj toplejša ocean in ozračje povečujeta količino energije in vlage, potrebnih za ekstremne vremenske pojave, kot so vročinski valovi in močna deževja.

El Nino
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Vročina, visoke temperature
Novice "Pripravite se na el niño. Lahko bi bil najmočnejši v zadnjih desetletjih."
El Nino meteorologija strokovnjak vreme vremenski pojavi suša padavine ekstremno vreme deževje neurje meteorolog
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