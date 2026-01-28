Švedska namerava v osnovnih in srednjih šolah prepovedati mobilne telefone, s čimer želijo otrokom zagotoviti, da se lahko osredotočijo na učenje v razredu, je danes sporočila švedska vlada. Prepoved bi pomenila, da bi učenci vse do devetega razreda oziroma starosti 16 let zjutraj oddali svoje telefone in jih dobili nazaj ob koncu šolskega dne.

"Študije kažejo, da švedske učence digitalna orodja v učilnici motijo v večji meri kot učence v povprečju v državah OECD. Vlada zato predlaga prepoved mobilnih telefonov med šolskim dnem," je vlada sporočila v izjavi.

Približno 80 odstotkov švedskih osnovnih in srednjih šol že zdaj prepoveduje uporabo mobilnih telefonov v učilnicah, kar so uvedli po presoji ravnateljev, poroča švedska tiskovna agencija TT.

Vse šole območja brez mobilnih naprav

Ministrica za izobraževanje Simona Mohamsson je na novinarski konferenci dejala, da je potrebna vsedržavna prepoved, s katero bi zagotovili, da so vse šole območja brez mobilnih naprav, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

"To bo zmanjšalo motnje v učilnici," je dejala Mohamsson in prepoved opisala kot "zmago tako za poučevanje kot za duševno zdravje". Dodala je, da bi prepoved lahko pomagala tudi mnogim staršem pri "njihovem boju doma" za zmanjšanje časa pred zasloni.

V povprečju skoraj sedem ur na dan preživijo pred zasloni

Po navedbah ministrice podatki kažejo, da švedski učenci v srednji šoli pred zasloni preživijo povprečno skoraj sedem ur na dan. Pri tem ni vključen čas, ki ga otroci pred zasloni preživijo med šolskimi urami.

Če bo parlament sprejel predlog, bo prepoved začela veljati še pred začetkom jesenskega semestra avgusta letos in bo veljala tudi za varstvo otrok po pouku.

Skandinavska država je sicer leta 2017 začela nacionalno strategijo digitalizacije za vrtce, osnovne in srednje šole, v okviru katere so tablice in prenosniki nadomestili številne učbenike in pisanje na roko. Vendar je to politiko začela ukinjati leta 2023 po kritikah zaradi slabšanja šolske uspešnosti.