Strmoglavilo manjše letalo, umrli vsi na krovu

V nesreči manjšega letala v bližini francoskega mesta Nancy je danes umrlo vseh enajst ljudi na krovu, je sporočila policija. Vzrok nesreče za zdaj ni znan. Po navedbah francoskih medijev so bili na letalu padalci.

Na letalu naj bi bilo poleg pilota pet padalskih inštruktorjev in pet učencev, ki so se pripravljali na krstni skok s padalom.

Letalo se je zrušilo na travnik blizu ceste, ki pelje proti nakupovalnemu središču. Foto: Reuters

Letalo se je zrušilo na travnik blizu ceste, ki pelje proti nakupovalnemu središču. Na tleh ni bilo žrtev, oblasti pa so zaprle širše območje okoli kraja nesreče.