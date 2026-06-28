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Avtorji:
Sa. B., STA

Nedelja,
28. 6. 2026,
13.49

Osveženo pred

16 minut

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Natisni članek
Francija strmoglavljenje letalo smrtne žrtve

Nedelja, 28. 6. 2026, 13.49

16 minut

Strmoglavilo manjše letalo, umrli vsi na krovu

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Strmoglavilo letalo, Francija | Na letalu naj bi bilo poleg pilota pet padalskih inštruktorjev in pet učencev, ki so se pripravljali na krstni skok s padalom. | Foto Reuters

Na letalu naj bi bilo poleg pilota pet padalskih inštruktorjev in pet učencev, ki so se pripravljali na krstni skok s padalom.

Foto: Reuters

V nesreči manjšega letala v bližini francoskega mesta Nancy je danes umrlo vseh enajst ljudi na krovu, je sporočila policija. Vzrok nesreče za zdaj ni znan. Po navedbah francoskih medijev so bili na letalu padalci.

Na letalu naj bi bilo poleg pilota pet padalskih inštruktorjev in pet učencev, ki so se pripravljali na krstni skok s padalom.

Letalo se je zrušilo na travnik blizu ceste, ki pelje proti nakupovalnemu središču. | Foto: Reuters Letalo se je zrušilo na travnik blizu ceste, ki pelje proti nakupovalnemu središču. Foto: Reuters

Letalo se je zrušilo na travnik blizu ceste, ki pelje proti nakupovalnemu središču. Na tleh ni bilo žrtev, oblasti pa so zaprle širše območje okoli kraja nesreče.

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