Nedelja, 28. 6. 2026, 13.49
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Strmoglavilo manjše letalo, umrli vsi na krovu
V nesreči manjšega letala v bližini francoskega mesta Nancy je danes umrlo vseh enajst ljudi na krovu, je sporočila policija. Vzrok nesreče za zdaj ni znan. Po navedbah francoskih medijev so bili na letalu padalci.
Na letalu naj bi bilo poleg pilota pet padalskih inštruktorjev in pet učencev, ki so se pripravljali na krstni skok s padalom.
Letalo se je zrušilo na travnik blizu ceste, ki pelje proti nakupovalnemu središču.
Letalo se je zrušilo na travnik blizu ceste, ki pelje proti nakupovalnemu središču. Na tleh ni bilo žrtev, oblasti pa so zaprle širše območje okoli kraja nesreče.
Eleven people have been killed in a plane crash in the town of Tomblaine in northeastern France on Sunday, the local prefecture said.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 28, 2026
The Pilatus PC-6/B2-H4 Turbo Porter aircraft belonged to a parachutist school. The pilot and all 10 passengers - five students and… pic.twitter.com/cP4bMBvjpN