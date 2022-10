242. dan od začetka ruske invazije na Ukrajino. V Rusiji se je danes zgodila zelo podobna nesreča kot v ponedeljek . Na stanovanjski objekt v mesto Irkutsk v azijskem delu Rusije je strmoglavilo vojaško letalo suhoj su-30. Oba pilota sta umrla, o drugih žrtvah pa za zdaj ne poročajo. Anton Krasovski, eden od šefov ruske televizije RT (Russia Today), ki ji politični program pišejo v Kremlju, je v soboto v enem najbolj srhljivih propagandnih nastopov na ruskih TV-kanalih od začetka vojne v Ukrajini sanjaril o utapljanju in zažiganju ukrajinskih otrok, ki bi bili kritični do Ukrajine oziroma Moskve, in izrazil prepričanje, da Ukrajina kot država sploh ne bi smela obstajati, če pa že bo, pa bi morali Ukrajince postreliti. Ruska regija Kursk medtem načrtuje vzpostavitev tretje obrambne črte v bližini meje z Ukrajino, je danes sporočil regionalni guverner Roman Starovojt. Kot je pojasnil, želijo na ta način v sodelovanju z ruskim obrambnim ministrstvom preprečiti vdore tujih sil na svoje ozemlje. Postavitev "obrambnih utrdb" je napovedal tudi guverner sosednjega Belgoroda.

❗️In the #Russian city of #Irkutsk, a military plane crashed on a residential building



According to the Russian Emergencies Ministry, it was a Su-30 that crashed during a test flight.



The area of ​​the fire reached 200 square meters.



Both pilots died in the crash. pic.twitter.com/Jgra5ajckV — NEXTA (@nexta_tv) October 23, 2022

Strmoglavljeni lovec suhoj Su-30 je bil po najnovejših podatkih na preizkusnem poletu in ni nosil oborožitve. Treščil je v stanovanjsko poslopje v Irkutsku v Sibiriji.

V ponedeljek se je v kraju Jejsk zgodil zelo podoben incident, v katerega je bil vpleten bombnik Su-34. Šlo je za bolj tragično nesrečo, saj je v poslopju, na katerega je strmoglavil suhoj, umrlo več kot deset ljudi.

15.15 Vplivni Rus, ki bi utapljal, zažigal in streljal Ukrajince. Tudi otroke.

Anton Krasovski velja za enega najvplivnejših ruskih televizijcev, saj je šef oddajanja programa pri Russia Today, ki velja za eno najbolj razvejanih ruskih medijskih hobotnic in enega od osrednjih zvočnikov kremeljske propagande. Znan je tudi po svojem aktivizmu za pravice istospolno usmerjenih oseb, zaradi česar je bil v pred skoraj desetimi leti odpuščen kot voditelj televizijskega programa na Kremlju naklonjenemu kanalu Kontr TV.

Zavzemanje Krasovskega za enakopravnost vseh ljudi se sicer konča na rusko-ukrajinski meji. Javnosti je namreč že večkrat dal jasno vedeti, da Ukrajince vidi kot podljudi, ki ne bi smeli imeti lastne države. Pred dvema tednoma, ko je Rusija raketirala Kijev, je od veselja v pižami plesal na balkonu. Nosil je kapo s simbolom Z.

Антон Красовский так рад бомбёжкам мирных людей, что даже танцует. А я смотрю на эту гнусь и живо представляю его тухлое лицо за решёткой. Антону 47 лет, сесть он успеет. И сесть надолго. pic.twitter.com/rR4elM1Uuf — Борис Золотаревский (@ZolotorevskiyB) October 10, 2022

V sobotnem nastopu na RT je šel Krasovski vsaj javno morda dlje kot kdaj koli. Na začetku je dejal, da bi bile ukrajinske babice verjetno vesele in bi verjetno zapravile vse prihranke za lasten pogreb, da bi jih posilili ruski vojaki, in Ukrajince večkrat nazival s slabšalnim izrazom (hoholi).

Ko je njegov sogovornik, pisatelj znanstvene fantastike Sergej Lukanenko, opisal svoj prvi obisk v Ukrajini pred štirimi desetletji in se spominjal, da so mu tamkajšnji otroci dejali, da je Ukrajina pod okupacijo "Moskalov" (starejši slabšalni izraz za Ruse, tudi za prebivalce Moskve) in da bi živeli bolje, če ne bi bila, je Krasovski izgubil živce in dejal, da bi jih morali utopiti v reki Tisini, "prav tam, kjer plavajo račke. Utopite te otroke, utopite jih v Tisini."

Meanwhile on Russia's state-funded RT, director of broadcasting Anton Krasovsky suggests drowning or burning Ukrainian children, makes hideous comments about the rapes by Russian soldiers in Ukraine, says Ukraine should not exist and Ukrainians who resist Russia should be shot. pic.twitter.com/BGIaBNok4v — Julia Davis (@JuliaDavisNews) October 23, 2022

Krasovskemu so nato malce popustile zavore in sledil je monolog brez repa in glave, ki je bil precej sovražno nastrojen do sosednje države in njenih prebivalcev:

"To ni vaša metoda, ker ste pisatelji inteligentni, je pa naša metoda. Vsakega, ki reče, da so ga okupirali Moskali, je treba vreči v reko z močnim podtokom. Vsako usrano malo hišo, tam je ogromno groznih, pošastnih malih hiš, ki serjejo po Karpatih, Karpati so nagnusni. Vsaki hiši tam se reče smrekova koliba. Natlačite jih v te kolibe in jih vse zažgite."

Krasovski je kasneje dejal še, da Ukrajina sploh ne bi smela obstajati, in o tem povprašal še svojega sogovornika: "Ali bi Ukrajina še morala biti na zemljevidu sveta?". Ta je dejal, da je bolje, da Ukrajina obstaja, da mu ni treba živeti v isti državi kot vsi tisti, ki bodo ostali v njej. "Jih bomo pa postrelili," je izstrelil Krasovski.

14.51 Ruska vojaška pilota umrla v strmoglavljenju na stavbo v Sibiriji

Dva pilota ruske vojske sta umrla, potem ko je njun lovec suhoj su-30 na poskusnem letu danes strmoglavil na dvonadstropno stavbo v Irkutsku na jugu Sibirije, je sporočil guverner istoimenske regije Igor Kobzev. Po njegovih navedbah v nesreči in kasnejšem požaru ni bilo ranjenih civilistov.

Do incidenta je prišlo le šest dni po tem, ko je lovec suhoj su-34 padel na naselje v bližini meje z Ukrajino in pri tem ubil 15 ljudi ter jih še več ranil.

Med ponedeljkovim testnim letom je zagorel eden od motorjev letala, pilota sta se izstrelila, letalo pa je padlo na naselje, kjer je izbruhnil ogromen požar. Zajel je pet od devetih nadstropij stavbe, v kateri je živelo okrog 600 ljudi, so navedli v Moskvi.

Na posnetku današnje nesreče, ki ga je objavil Kobzev, je videti uničen objekt, kjer posredujejo gasilci.

Ruski preiskovalni odbor je potrdil, da je že odprl preiskavo o dogodku.

13.38 Ruski obmejni regiji vzpostavljata obrambne črte

Ruska regija Kursk načrtuje vzpostavitev tretje obrambne črte v bližini meje z Ukrajino, je danes sporočil regionalni guverner Roman Starovojt. Kot je pojasnil, želijo na ta način v sodelovanju z ruskim obrambnim ministrstvom preprečiti vdore tujih sil na svoje ozemlje. Postavitev "obrambnih utrdb" je napovedal tudi guverner sosednjega Belgoroda.

Po navedbah Starovojta bo nova obrambna črta dokončana 5. novembra, pri čemer je prek Telegrama potrdil, da je na dve dokončani črti že bilo poslano osebje, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Vjačeslav Gladkov, guverner regije Belgorod, ki je doslej največkrat bila tarča ukrajinskih čezmejnih napadov, je svoji spletni objavi o začetku del na meji dodal fotografije, kjer je na cesti videti postavljene betonske ovire v obliki piramide, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V napadih na Belgorod sta bila v soboto po navedbah tamkajšnjih oblasti ubita dva civilista. Po Gladkovih besedah je ob ukrajinskem obstreljevanju civilne infrastrukture v ruskem mestu Šebekino skoraj 15 tisoč ljudi ostalo brez elektrike. Belgorod meji na ukrajinske regije Sumi, Harkov in Lugansk, zadnji dve sta od začetka vojne redno prizorišče spopadov.

12.57 Najmanj trije mrtvi v požaru v ruski tovarni streliva

Najmanj trije ljudje so umrli v požaru, ki je v soboto zvečer izbruhnil v tovarni streliva v ruskem Permu, poročajo lokalni mediji. Po navedbah reševalnih služb je več ljudi bilo hospitaliziranih, vzrok požara še ni znan.

V tovarni v Permu, ki si jo lasti država, po navedbah nemške tiskovne agencije dpa med drugim izdelujejo rakete tipa grad, ki jih ruske sile koristijo tudi v Ukrajini.

To je že drugi smrtonosni incident v tej tovarni od začetka ruske invazije na Ukrajino. Prvega maja je namreč eksplozija ubila tri zaposlene, preiskava dogodka je še v teku.

Mesto Perm ima okoli milijon prebivalcev in leži približno 1.100 kilometrov vzhodno od Moskve.

10.37 Zelenski Rusijo obtožil ponovnih napadov na elektrarne

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je Rusijo v soboto zvečer obtožil "novega obsežnega napada" na ukrajinsko energetsko omrežje po celotni državi. Brez elektrike je skoraj poldrugi milijon gospodinjstev, Zelenski je poudaril, da so večino ruskih raket in brezpilotnih letal sestrelili.

Ukrajinski predsednik je v svojem rednem videonagovoru po navedbah britanskega BBC poudaril, da ukrajinska vojska na fronti napreduje in da je takšni napadi ne bodo ustavili. Skupno naj bi ruska vojska v soboto izstrelila 36 raket.

"Seveda še nimamo tehničnih možnosti, da bi sestrelili 100 odstotkov ruskih raket in napadalnih brezpilotnih letalnikov. Do tega bomo postopoma prišli – s pomočjo naših partnerjev, v to sem prepričan," je zagotovil Zelenski.

V valu zračnih napadov od ponedeljka prejšnji teden je bila uničena skoraj tretjina ukrajinskih elektrarn in drugih objektov za proizvodnjo energije, navaja BBC.

Med območji, ki so bila tarča zadnjih napadov, sta regija Čerkasi jugovzhodno od glavnega mesta Kijev in mesto Hmnelnicki.

O letalskih napadih in motnjah v oskrbi z električno energijo so poročali tudi od Odese na jugu do Rovna in Lucka na severozahodu Ukrajine.

Iz nacionalnega operaterja električne energije Ukrenergo so sporočili, da so napadi morda povzročili večjo škodo kot silovito obstreljevanje v začetku tega meseca. Zelenski je potrdil, da je pristojnim službam medtem uspelo obnoviti oskrbo z električno energijo v več regijah države, ki so bile tarče napadov.

09.55 "Wagnerjeva utrdba bo Ukrajincem povzročala težave"

Včeraj smo poročali o zidu protitankovskih ovir, ki jih je najemniška vojska skupina Wagner postavila pred mestom Hirske na vzhodu Ukrajine. Zid ovir je zaenkrat dolg dva kilometra, a ruski mediji napovedujejo, da naj bi se na koncu raztezal vse do Krima oziroma naj bi bil dolg 217 kilometrov.

Maxar Technologies has published images of fortifications that mercenaries from the Wagner PMC have built near the occupied town of Gorske in #Luhansk Region.



The images show rows of cement pyramids built on the model of Soviet defensive lines. pic.twitter.com/oM3I6UXyz9 — NEXTA (@nexta_tv) October 21, 2022

Danes je Wagnerjevo utrdbo komentiralo britansko obrambno ministrstvo, ki napoveduje, da bo Ukrajinska vojska imela težave zaradi protitankovskih ovir. Po mnenju Britancev se bo ukrajinski protinapad zaradi ovir zelo upočasnil.

08.53 "To ni evakuacija civilistov. To je reševanje kolaborantov."

Ruska vojska je včeraj odredila evakuacijo vseh civilistov iz mesta Herson, poroča Sky News. Vendar do avtobusov, ki civiliste odvažajo iz mesta, nimajo dostopa vsi prebivalci, temveč le tisti, ki so sodelovali s proruskimi oblastmi po zavzetju mesta na začetku invazije.

"Zaradi napetih razmer na fronti, povečane nevarnosti množičnega obstreljevanja mesta in nevarnosti terorističnih napadov morajo vsi civilisti nemudoma zapustiti mesto in prečkati reko Dneper," so včeraj na družbenih omrežjih evakuacijo oznanile proruske oblasti v Hersonu.

"To ni evakuacija civilistov. Iz mesta bežijo le kolaboranti in družine ruskih vojakov ter uradnikov, ki so pomagali organizirati referendum. V resnici je do sedaj pobegnilo le nekaj tisoč ljudi. Pogoj za dostop do avtobusov je ruski potni list," je dogajanje v mestu za Sky News opisal domačin, čigar ime so novinarji zaradi njegove varnosti prikrili.

07.43 Rusija z davčnimi olajšavami za mobilizirane vojake

Predsednik ruske vlade Mihail Mišustin je podpisal uredbo za dodatno finančno podporo mobiliziranim državljanom, poroča BBC. "Prostovoljci" bodo tako imeli več časa za plačevanje davkov in socialnih prispevkov za čas služenja domovini. Vlada želi podpreti tudi ruska podjetja, ki pomagajo vojski. Vsa podjetja, ki sodelujejo z vojsko oziroma so njihovi zaposleni bili mobilizirani za invazijo Ukrajine, bodo lahko davke plačala kasneje kot sicer. Prav tako v času trajanja invazije podjetja ne bodo pod nadzorom inšpekcijskih služb.

07.05 Ukrajina: Ponoči smo zrušili 16 dronov kamikaze

Ukrajinska vojska je sporočila, da je danes ponoči uničila 16 dronov kamikaze. Vse drone je po trditvah Ukrajincev Rusija kupila od Irana.

06.15 Napadi Rusov na infrastrukturo le povečujejo humanitarno krizo

Ameriški think-thank Institut za vojne študije je objavil poročilo o ruskem uničevanju ukrajinske infrastrukture. Američani trdijo, da Rusi z napadi pravzaprav ne spreminjajo dogajanja na bojišču, temveč le povzročajo humanitarno krizo. Cilj Rusov naj bi sicer bil prisiliti ukrajinsko vojsko, da del enot prerazporedi v zaledje prve bojne linije.