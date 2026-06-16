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Avtorji:
Na. R., STA

Torek,
16. 6. 2026,
7.29

Osveženo pred

39 minut

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strmoglavljenje ZDA letalo žrtve Kalifornija

Torek, 16. 6. 2026, 7.29

39 minut

Strmoglavil ameriški bombnik, umrli vsi na krovu #video #foto

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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V nesreči ameriškega vojaškega bombnika B-52 kmalu po vzletu z letalske baze Edwards severovzhodno od Los Angelesa v ameriški zvezni državi Kalifornija je v ponedeljek zjutraj po krajevnem času umrlo vseh osem ljudi na krovu, poroča ameriška televizijska mreža CNN.

B-52 je začel rutinski testni polet za posodabljanje radarja, nato pa je iz doslej še neznanega razloga strmoglavil in eksplodiral. Na letalu so bili tudi vojaški uradniki, civilni vladni uslužbenci in pogodbeniki, poroča CNN, ki se sklicuje na izjave vojaških predstavnikov.

B-52, bombnik, ZDA, strmoglavljenje, Kalifornija | Foto: Reuters Foto: Reuters

B-52 je eno najstarejših vojaških letal ZDA, saj deluje že od leta 1955. Težki bombnik z dolgim dosegom, ki običajno prevaža petčlansko posadko, lahko prevaža do 32 ton bomb in drugega streliva.

B-52, bombnik, ZDA, strmoglavljenje, Kalifornija | Foto: Reuters Foto: Reuters

Letalo je bilo v uporabi tudi med vojno proti Iranu.

Ameriški bombnik B-52 | Foto: Reuters Ameriški bombnik B-52 Foto: Reuters
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