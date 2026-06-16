Strmoglavil ameriški bombnik, umrli vsi na krovu #video #foto

V nesreči ameriškega vojaškega bombnika B-52 kmalu po vzletu z letalske baze Edwards severovzhodno od Los Angelesa v ameriški zvezni državi Kalifornija je v ponedeljek zjutraj po krajevnem času umrlo vseh osem ljudi na krovu, poroča ameriška televizijska mreža CNN.

B-52 je začel rutinski testni polet za posodabljanje radarja, nato pa je iz doslej še neznanega razloga strmoglavil in eksplodiral. Na letalu so bili tudi vojaški uradniki, civilni vladni uslužbenci in pogodbeniki, poroča CNN, ki se sklicuje na izjave vojaških predstavnikov.

Foto: Reuters

B-52 je eno najstarejših vojaških letal ZDA, saj deluje že od leta 1955. Težki bombnik z dolgim dosegom, ki običajno prevaža petčlansko posadko, lahko prevaža do 32 ton bomb in drugega streliva.

Foto: Reuters

Letalo je bilo v uporabi tudi med vojno proti Iranu.