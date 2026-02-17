Streljanje na mladinski hokejski tekmi: več mrtvih in ranjenih #video

V streljanju na mladinski hokejski tekmi v Pawtucketu na Rhode Islandu sta umrli dve osebi, še tri pa so ranjene in v kritičnem stanju, je po poročanju tujih medijev sporočila policija. Eden od mrtvih je strelec, ki si je po napadu vzel življenje. Dva policijska vira sta za CNN povedala, da je napadalec streljal na člane svoje družine.

Streljanje se je zgodilo na tribuni med tekmo, ki so jo prenašali v živo. Posnetek, ki ga je objavil lokalni medij WJAR, prikazuje igralce obeh ekip in gledalce, ki so ob zvoku strelov stekli v kritje.

PAWTUCKET, R.I. — A targeted shooting at Dennis M. Lynch Arena ice rink killed two people and critically injured three others Monday during a high school boys' hockey game between Coventry… pic.twitter.com/LUTHVOq95y — JAS (@JasADRxquisites) February 16, 2026

Senator Rhode Islanda Jack Reed je na družbenih omrežjih sporočil, da je eden od gledalcev poskušal razorožiti napadalca, načelnica policije Tina Goncalves pa je dodala, da je prav to posredovanje hitro končalo ta tragični dogodek. Policija je napadalca identificirala kot Roberta K. Dorgana, ki se je po besedah ​načelnice predstavljal tudi kot Robert Esposito, preiskava pa še poteka.

Tri ranjene osebe, ki so v kritičnem stanju, so prepeljali v bolnišnico Rhode Island, kjer so pred dvema mesecema zdravili tudi žrtve streljanja na Univerzi Brown.