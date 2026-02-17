Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Torek,
17. 2. 2026,
7.07

Osveženo pred

57 minut

Torek, 17. 2. 2026, 7.07

57 minut

Streljanje na mladinski hokejski tekmi: več mrtvih in ranjenih #video

Avtor:
Sa. B.

V streljanju na mladinski hokejski tekmi v Pawtucketu na Rhode Islandu sta umrli dve osebi, še tri pa so ranjene in v kritičnem stanju, je po poročanju tujih medijev sporočila policija. Eden od mrtvih je strelec, ki si je po napadu vzel življenje. Dva policijska vira sta za CNN povedala, da je napadalec streljal na člane svoje družine.

Streljanje se je zgodilo na tribuni med tekmo, ki so jo prenašali v živo. Posnetek, ki ga je objavil lokalni medij WJAR, prikazuje igralce obeh ekip in gledalce, ki so ob zvoku strelov stekli v kritje.

Senator Rhode Islanda Jack Reed je na družbenih omrežjih sporočil, da je eden od gledalcev poskušal razorožiti napadalca, načelnica policije Tina Goncalves pa je dodala, da je prav to posredovanje hitro končalo ta tragični dogodek. Policija je napadalca identificirala kot Roberta K. Dorgana, ki se je po besedah ​načelnice predstavljal tudi kot Robert Esposito, preiskava pa še poteka.

Tri ranjene osebe, ki so v kritičnem stanju, so prepeljali v bolnišnico Rhode Island, kjer so pred dvema mesecema zdravili tudi žrtve streljanja na Univerzi Brown.

Agenti ICE
Novice Po streljanju na priseljenca sprožili preiskavo dveh agentov ICE
Ameriška policija
Novice V streljanju na univerzi Južna Karolina dva mrtva, en človek je ranjen
Kanada, streljanje
Novice Za pokol v Kanadi osumljena 18-letnica, ki se je rodila kot moški
hokej streljanje ZDA
