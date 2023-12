Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Veliki Gorici pri Zagrebu je nekaj po 10. uri dopoldne moški žensko ubil s puško in pobegnil. Policija storilca še vedno išče, piše Jutarnji list.

"Soseda je pritekla do naše hiše, kričala je na pomoč, slišalo se je kot petarda. Zbežala je noter, a jo je, še preden ji je uspelo zapreti vrata, ustrelil," je za Jutarnji list povedala soseda, v hišo katere se je zatekla žrtev.

Dodala je še, da je bilo veliko krvi, vendar sprva niso bili prepričani, ali je ženska mrtva. Kasneje so njeno smrt potrdili.

V bližini je še vedno slišati streljanje, zato so policisti državljanom naročili, naj ne zapuščajo domov.

Kot poroča hrvaški N1, so napadalca obkolili v hiši. Specialne enote in policija so obkolili hišo. Po besedah ​​priče za Jutarnji je slišati vzklike "spusti puško".