Število smrtnih žrtev potresov, ki sta minulo sredo prizadela Venezuelo, je naraslo na najmanj 1.450, več kot 3.200 je poškodovanih, so v nedeljo sporočile oblasti. Skupno so reševalci minuli konec tedna izpod ruševin potegnili preko 30 ljudi.

Kot je sporočila začasna predsednica države Delcy Rodriguez, so reševalci čez vikend rešili skupno 33 ljudi, med njimi dva 11-letnika, navaja britanski BBC.

Upanja vse manj

Pod ruševinami je še vedno ujetih na tisoče ljudi. Čeprav reševalci iz Venezuele in tujine nadaljujejo iskanje in reševanje, je upanja, da bodo pod njimi še našli koga živega, iz ure v uro manj.

Po besedah predsednika parlamenta Jorgeja Rodrigueza so po potresih z magnitudo 7,2 in 7,5, ki sta v sredo popoldne po krajevnem času stresla državo, do nedelje zabeležili 430 popotresnih sunkov.

Med najbolj prizadetimi območji je zvezna država La Guaira, ki meji na prestolnico Caracas. Po najnovejših ocenah je porušenih ali hudo poškodovanih več kot 2.500 stanovanjskih stavb in drugih objektov, med njimi je približno 780 domov in 38 bolnišnic, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Čeprav reševalci iz Venezuele in tujine nadaljujejo iskanje in reševanje, je upanja, da bodo pod ruševinami še našli koga živega, iz ure v uro manj. Foto: Reuters