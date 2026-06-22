Več sosednjih in bližnjih držav se še naprej sooča z vročinskim valom. V Avstriji, na Hrvaškem ter Bosni in Hercegovini se bodo temperature danes gibale okoli 35 stopinj, v Italiji pa bi se v prihodnjih dneh lahko povzpele tudi do 40 stopinj Celzija. V Franciji za 49 departmajev velja rdeča stopnja vremenske ogroženosti, temperature pa se bodo danes po napovedih povzpele do 43 stopinj Celzija. V Združenem kraljestvu ta teden pričakujejo rekordno visoke junijske temperature, medtem ko bo huda vročina v Španiji trajala še vsaj do srede.

Osredji in severni del Italije že nekaj časa pesti vročinski val. Konec tedna so se temperature gibale okoli 36 stopinj, v prihodnjih dneh pa bi se lahko povzpele tudi do 40 stopinj Celzija. V luči tega za nekatera območja velja rdeče vremensko opozorilo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

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V Franciji nad 40 stopinj Celzija

Po podatkih meteorološke službe Meteo France bodo danes v Franciji temperature presegle 40 stopinj Celzija. Za mesto Bordeaux na jugozahodu države napovedujejo 43 stopinj, v Parizu pa pričakujejo 39 stopinj Celzija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zaradi vročinskega vala so oblasti razglasile najvišjo, rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v 49 departmajih. Več kot 800 šol je danes zaprtih, v okoli 1.800 so prilagodili pouk. V Parizu so omejili železniški promet, francoske železnice SNCF pa so ranljive osebe pozvale, naj se ta teden izogibajo potovanjem z vlakom.

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Lokalne oblasti v departmaju Gironde so v nedeljo poročale, da so v povezavi z vročinskim valom umrle tri starejše osebe, navaja britanski BBC. Civilna zaščita je medtem ljudi opozorila, naj se ne skušajo ohladiti na nenadzorovanih območjih, kot so jezera in reke, potem ko je v državi samo pretekli konec tedna utonilo 13 ljudi.

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Rekorde pričakujejo tudi v Združenem kraljestvu

Vročina še naprej pesti tudi Združeno kraljestvo, kjer ta teden pričakujejo rekordno visoke junijske temperature. Trenutni rekord znaša 35,6 stopinje Celzija in je bil dosežen leta 1976 v Southamptonu.

Medtem ko bodo temperature danes dosegle okoli 34 stopinj, se bodo v torek povzpele na 37, v sredo in četrtek pa na 38 stopinj Celzija, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Vročina bi lahko povzročila motnje v železniškem, cestnem in letalskem prometu. Britanska agencija za zdravstveno varstvo (UKHSA) je ljudi pozvala, naj se pripravijo na motnje v zdravstvenih in socialnih storitvah ter na morebiten porast števila smrtnih primerov, zlasti med osebami, starejšimi od 65 let, ali tistimi s kroničnimi boleznimi.

Poleg izrednih temperatur še možnost obilnih padavin

V Španiji bodo medtem izjemno visoke temperature vztrajale do srede in bodo po napovedih dosegle 44 stopinj Celzija. Na Portugalskem meteorološka služba opozarja, da so temperature na splošno precej nadpovprečne.

Visoke temperature vztrajajo tudi v Avstriji, kjer bodo danes dosegle okoli 35 stopinj Celzija. Popoldne bi medtem večji del države lahko zajele še obilne padavine.

Na Hrvaškem se bodo temperature danes gibale med 30 in 35 stopinj Celzija. Zaradi možnosti močnejših neurij v popoldanskem času je državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdal opozorila za Slavonijo, zagrebško regijo, Istro in Kvarner, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Splitsko-dalmatinsko županijo je že v nedeljo prizadelo neurje, ki je povzročilo štiri požare, in sicer v bližini Vrgorca, v Tugarah, Klisu in v bližini Trilja. Enega od požarov so pogasili, gasilci pa ob tem poudarjajo, da ogenj ne ogroža ljudi ali objektov, navaja hrvaški portal N1.

V Srbiji se bodo medtem danes temperature povzpele do 33 stopinj, v Bosni in Hercegovini pa do 38 stopinj Celzija. V vzhodnem, severovzhodnem in osrednjem delu BiH so mogoči tudi močnejši nalivi, navaja portal N1 BiH.