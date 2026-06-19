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Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
19. 6. 2026,
7.50

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Natisni članek
Andy Burnham Velika Britanija volitve poslanci vlada

Petek, 19. 6. 2026, 7.50

1 ura, 32 minut

Starmerjev izzivalec Burnham zmagal na ključnih nadomestnih volitvah

Avtorji:
Na. R., STA

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Andy Burnham | Dobil je skoraj 25.000 glasov in tekmeca Kenyona ugnal za več kot 9000 glasov. Udeležba na volitvah v Makerfieldu je bila sicer skoraj 60-odstotna. | Foto Reuters

Dobil je skoraj 25.000 glasov in tekmeca Kenyona ugnal za več kot 9000 glasov. Udeležba na volitvah v Makerfieldu je bila sicer skoraj 60-odstotna.

Foto: Reuters

Izkušeni britanski laburistični politik in župan Manchestra Andy Burnham je zmagal na četrtkovih volitvah za nadomestnega poslanca v volilnem okraju Makerfield. Izzivalec premierja Keira Starmerja si je s tem zagotovil poslanski sedež in si tako odprl pot, da se bo lahko pomeril v tekmi za novega vodjo laburistov in predsednika vlade.

Burnham, ki je od leta 2017 župan Manchestra, si je vrnitev v parlament zagotovil z zmago nad kandidatom skrajno desne stranke Reform UK Robertom Kenyonom v volilnem okraju Makerfield blizu Manchestra, kjer so izbirali poslanca, ki bo v parlamentu po odstopu nadomestil Josha Simonsa.

56-letni dolgoletni član laburistične stranke je že pred tem nakazal, da bo izzval Starmerja v boju za vodjo stranke in za premierja, za to pa je potreboval zmago na četrtkovih volitvah. Za pridružitev tekmi za vodjo potrebuje še podporo vsaj 81 od 402 laburističnih poslancev.

"Vsi vedo, da politika ne deluje. Vsi čutijo, da država ni tam, kjer bi morala biti. Nocoj bi lahko bila prelomnica," je v svojem zahvalnem govoru po poročanju britanskega BBC dejal Burnham. Dodal je, da je zmaga na nadomestnih volitvah "zadnja priložnost" za spremembo laburistične stranke. "Svoji stranki pravim, da je to zadnja priložnost za spremembo. To so mi ljudje neposredno povedali na stotinah pragov, na katerih sem stal. To moramo uslišati, na podlagi tega moramo ukrepati in to moramo storiti pravilno," je še dejal, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Starmer se bo boril še naprej

Keir Starmer | Foto: Reuters Keir Starmer Foto: Reuters Premier Starmer je ob robu vrha skupine G7 dejal, da bi bil boj za vodstvo laburistov slab za državo in ponovil, da se namerava boriti proti vsakemu izzivu. Danes je sicer na omrežju X čestital Burnhamu za zmago. "Volivci so izbrali laburistično kampanjo upanja in optimizma namesto delitev in sovraštva," je zapisal. Razprava o morebitni menjavi Starmerja, ki je na položaju premierja od julija 2024, se je po več predhodnih škandalih, na čelu s spornim imenovanjem Petra Mandelsona za veleposlanika v Washingtonu, okrepila po poraznih rezultatih za stranko na majskih lokalnih in regionalnih volitvah.

Med možnimi izzivalci se je že ves čas omenjal Burnham, ki znotraj stranke pripade krilu t. i. mehke levice. V zadnjem desetletju je zrasel v enega najbolj prepoznavnih lokalnih voditeljev v državi in velja za stalen trn v peti britanskemu parlamentu in odločevalcem. Ko je bil poslanec, je v času vlad premierjev Tonyja Blaira in Gordona Browna zasedal tudi vladne položaje. Je pa bil v preteklosti neuspešen že v dveh poskusih, da bi se zavihtel na čelo stranke, in sicer proti Edu Milibandu in Jeremyju Corbynu.

Parlament je zapustil leta 2017 in se podal v župansko bitko za Manchester, kjer si je zahvaljujoč trem zaporednim zmagam prislužil vzdevek "kralj severa".

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