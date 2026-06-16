Sta Donald Trump in Giorgia Meloni spet prijatelja?

Po napetostih, ki so se v zadnjih mesecih pokazale v odnosu med italijansko premierko Giorgio Meloni in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, sta voditelja v ponedeljek ob robu vrha skupine G7 določene stvari poskusila razčistiti na temu namenjenem pogovoru, so povedali viri v Rimu.

Podrobnosti o srečanju voditeljev, ki se udeležujeta vrha skupine sedmih gospodarsko najbolj razvitih držav v Franciji, niso znane, naj pa ne bi govorila o posamičnih točkah, ki so se v zadnjih mesecih izkazale za sporne.

Po navedbah virov v Rimu, na katere se sklicuje italijanska tiskovna agencija Ansa, je šlo za "koristno izmenjavo", med katero je Meloni poudarila pomen "enotnosti Zahoda v tem trenutku velike mednarodne krize". O tem naj bi se strinjali obe strani.

Prijateljstvo je skrhala vojna ZDA z Iranom

Odnos med Meloni in Trumpom je dolgo veljal za prijateljskega. Italijanska premierka je bila tudi edina med evropskimi voditelji, ki je lani prejela Trumpovo vabilo na inavguracijo ob prevzemu predsedniškega položaja ter se je predstavljala kot most med Evropo in ZDA.

Giorgia Meloni ni odobravala potez ZDA proti Iranu. Foto: Reuters

Njun odnos je nato letos najprej načelo nestrinjanje glede vojne proti Iranu, ko je Trump obtožil Meloni, da ne nudi pomoči ZDA in da se je spremenila. Italija med drugim ameriški vojski ni dovolila uporabe svojih oporišč na Siciliji za izvajanje napadov na Iran.

Meloni si je nakopala Trumpovo jezo tudi s tem, ko je stopila v bran papežu Leonu XIV. Tega je ameriški predsednik po njegovi kritiki vojn večkrat ostro kritiziral, češ da je "šibek glede kriminala" in "grozen glede zunanje politike".