Srhljivo poročilo nad Iranom sestreljenega ameriškega pilota: To je grozljivo. Zunajzemeljsko.

Aprila je bilo nad Iranom sestreljeno ameriško lovsko letalo F-15E. Pilot je domnevno opisal, da je videl grozljivo formacijo dronov. Po navedbah štirih virov, seznanjenih z zadevo, je izjavil, da so se droni premikali kot ena enota. Formacija je bila podobna meduzi.

Pilot je svoja opažanja obveščevalnim uradnikom po poročanju CNN opisal takole: "Več dronov, povezanih skupaj, se premika kot ena enota, manjši droni pa visijo pod večjimi kot noge. Prava zunajzemeljska stvar."

Iransko minsko polje dronov v zraku?

V zraku je pilot videl nekakšno minsko polje dronov. Če je njegova izjava resnična, bi bil lahko Iran pri razvoju dronov bistveno dlje, kot so domnevali prej, piše nemški Focus.

Po sestrelitvi so ameriške sile takoj začele obsežne iskalne in reševalne operacije, da bi varno rešile pilota in častnika za orožne sisteme. Oba sta bila rešena. Ali je častnik za orožne sisteme tudi videl roj dronov, ni jasno, poroča CNN.

Pilot je v nesreči utrpel pretres možganov

Obveščevalni uradniki se domnevno niso strinjali glede razlage pilotovih izjav. V nesreči je pilot utrpel pretres možganov.