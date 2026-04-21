Srhljiv prizor s Pelješca: "Ko 'živali' strežejo hrano živalim" #video

Prebivalce hrvaškega polotoka Pelješac pretresa prizor krdela šakalov, ki kopljejo po kupu smeti. Tja jih je prav gotovo privabil vonj po hrani.

Videoposnetek krdela šakalov je na omrežju Facebook objavil hrvaški novinar Igor Stažić ob tem pa zapisal: "Ko 'živali' strežejo hrano živalim. Pojedina na smetišču Pelješac. Po kosilu dremež, nato akcija ... Šakali delajo namesto lenuhov. Ekološko."

Na hrvaških otokih se soočajo tudi s problematiko pokola ovac, ki jih povzročajo šakali – zveri, podobne lisici in volku.