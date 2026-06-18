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Avtor:
K. M.

Četrtek,
18. 6. 2026,
14.27

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Zoran Stevanović Aleksandar Vučić srečanje Srbija obisk pogovor

Četrtek, 18. 6. 2026, 14.27

0 minut

Srečala sta se Vučić in Stevanović: Slovenijo povabil na beograjski Expo 2027

Avtor:
K. M.

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Stevanović Vučić | Srbski predsednik Aleksandar Vučić se je srečal z Zoranom Stevanovićem. | Foto Aleksandar Vučić

Srbski predsednik Aleksandar Vučić se je srečal z Zoranom Stevanovićem.

Foto: Aleksandar Vučić

Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović se je v okviru tridnevnega uradnega obiska v Srbiji srečal s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Ta je po srečanju na omrežju Facebook zapisal, da sta imela dober pogovor, Slovenijo pa povabil k sodelovanju na specializirani razstavi EXPO 2027 v Beogradu.

"Dober pogovor z Zoranom Stevanovićem o nadaljnji krepitvi odnosov med Srbijo in Slovenijo, aktualnih regionalnih in evropskih vprašanjih, pa tudi o izboljšanju sodelovanja med našima parlamentoma," je srečanje s Stevanovićem pohvalil Vučić. 

Kot je še zapisal, se je Sloveniji zahvalil za podporo evropski poti Srbije in poudaril, "da je za našo državo še posebej pomembno nadaljevanje politike, ki spodbuja sodelovanje, povezovanje in ohranjanje stabilnosti v regiji."

Slovenijo povabil na Expo 2027

Posebej je poudaril pomen gospodarskega sodelovanja, pri čemer je izpostavil intenzivno trgovinsko menjavo, veliko število slovenskih podjetij, ki uspešno poslujejo v Srbiji, pa tudi vse večjo prisotnost srbskih poslovnežev na slovenskem trgu.

Priložnost pa je izkoristil tudi za to, da je Slovenijo povabil k sodelovanju na specializirani razstavi EXPO 2027 v Beogradu. "Prepričan sem, da bo ta manifestacija predstavljala novo priložnost za dodatno povezovanje naših držav, izmenjavo izkušenj in predstavitev potencialov celotnemu svetu," je dodal. 

Sklenil je z besedami, da je prepričan, "da obstaja prostor za nadaljnjo krepitev političnih, gospodarskih in parlamentarnih vezi v obojestransko korist naših državljanov".

Stevanović danes zaključuje svoj tridnevni uradni obisk v Srbiji, kamor ga je povabila predsednica srbske skupščine Ana Brnabić. V Beograd je odpotoval z osemčlansko delegacijo, v kateri so tudi poslanec SDS Franc Breznik, poslanka SD Meira Hot in generalna sekretarka državnega zbora Špela Ocvirk.
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