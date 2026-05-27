Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Sreda,
27. 5. 2026,
11.51

Osveženo pred

1 ura, 24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
Srbija Veselin Milić Aleksandar Vučić

Sreda, 27. 5. 2026, 11.51

1 ura, 24 minut

Srbski preiskovalci potrdili identiteto trupla iz soda

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
sod, umor, Srbija, truplo, moški, preiskava, policija | Foto X/@TanjugNews

Foto: X/@TanjugNews

Posmrtni ostanki, ki so jih našli v sodu na območju Inđije, pripadajo moškemu, ki je izginil sredi maja, je v torek sporočilo srbsko državno tožilstvo. Med osumljenci v preiskavi umora je tudi nekdanji načelnik beograjske policije Veselin Milić, ki naj bi sodeloval pri prikrivanju zločina.

Inštitut za sodno medicino je državnemu tožilstvu v torek posredoval zapisnik o identifikaciji posmrtnih ostankov, ki so jih prejšnji teden našli v sodu na območju občine Inđija približno 60 kilometrov severno od Beograda. Analiza DNK je pokazala, da gre za moškega, čigar izginotje je bilo prijavljeno 13. maja, so sporočili s tožilstva.

V zločin vpleten Vučićev nekdanji svetovalec

Preiskava umora in drugih kaznivih dejanj, povezanih s primerom, poteka proti več osumljencem. Med njimi je tudi Milić, ki so ga po aretaciji razrešili s položaja načelnika beograjske policije. Sumijo ga prikrivanja umora.

Moškega, ki ga srbski mediji povezujejo z beograjskim kriminalnim podzemljem, so nazadnje videli v restavraciji v beograjski četrti Senjak, kjer so preiskovalci našli dva tulca kalibra devet milimetrov in kri.

V restavraciji, kjer je prišlo do streljanja, je za mizo domnevno sedel tudi Milić, ki naj bi organiziral srečanje med dvema članoma podzemlja, da bi rešil spor med njima. A na srečanju naj bi eden od moških v drugega večkrat ustrelil in ga ubil. Dva od treh Milićevih varnostnikov naj bi nato pomagala odstraniti truplo, medtem ko naj bi Milić in še en policist v restavraciji skušala prikriti sledi umora in uničiti posnetke varnostnih kamer.

Milić je bil dolga leta eden najvišjih funkcionarjev na srbskem notranjem ministrstvu. V preteklosti je užival zaupanje predsednika Aleksandra Vučića, ki je v odzivu na primer napovedal akcijo odstranjevanja kompromitiranih kadrov iz policije.

sod, umor, Srbija, truplo, moški, preiskava, policija
Novice Škandal v Srbiji: v sodu našli moško truplo
Srbija Veselin Milić Aleksandar Vučić
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.