Srbska ministrica razburila z izjavo o etničnem čiščenju Kosova

Srbska ministrica za državno upravo in lokalno samoupravo Snežana Paunović je z izjavo, da bi leta 1998 "etnično očistila Kosovo", sprožila ostre odzive. Del opozicije v Srbiji zahteva njen odstop, Evropska unija pa je opozorila, da v Evropi ni prostora za retoriko, ki zagovarja etnično čiščenje.

"Če bi bila na mestu Slobodana Miloševića, bi leta 1998 etnično očistila Kosovo," je v sobotnem intervjuju za srbsko televizijo Kurir, ki ga danes povzema portal N1 Srbija, izjavila ministrica in podpredsednica Socialistične stranke Srbije (SPS).

Dejala je, da Albancev ne bi "likvidirala na način, kot se oni še danes trudijo etnično očistiti Kosovo, ampak tako, da bi vsi, ki se nimajo za prebivalce Zvezne republike Jugoslavije, to državo zapustili in odšli v matično državo". Poudarila je, da Slobodan Milošević in SPS nikoli nista zagovarjala takšnega stališča ter da iz nje danes govorijo žalost, jeza in razočaranje.

Aktuelna Ministarka zemlje kandidata za EU, Snezana Paunović:

"ETNIČKI BIH OČISTILA KOSOVO '98."!

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TV Kurir, emisija "Neispričano", 11.07.2026. pic.twitter.com/jcVbSwxTDi — Golubica (@Goluubica) July 14, 2026

"Meni je danes veliko lažje to izreči, kot bi bilo komu to storiti leta 1998. Vendar se usoda Slobodana Miloševića ne bi bistveno spremenila, tudi če bi storil kaj takega. Za klavca so ga razglasili že prej," je še dejala o nekdanjem predsedniku Zvezne republike Jugoslavije in soustanovitelju SPS.

Miloševiću so zaradi zločinov proti človečnosti in vojnih zločinov na Hrvaškem, v BiH in na Kosovu sodili pred Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo v Haagu. Sojenja ni dočakal, saj je 11. marca 2006 umrl v priporu.

Del opozicije zahteval njeno takojšnjo razrešitev in ukrepanje tožilstva

Del opozicije v Srbiji je izjavo ministrice Paunović označil za fašistično ter zahteval njeno takojšnjo razrešitev in ukrepanje tožilstva.

Kosovski minister za delo, družino in vrednote osvobodilnega boja Andin Hoti pa je ocenil, da "vsakdo, ki danes poziva k etničnemu čiščenju, ni le grožnja Kosovu, temveč tudi dokaz, da se Srbija še vedno ni otresla Miloševićeve genocidne ideologije in kriminalne politike, ki je prinesla vojne, poboje in zgodovinsko sramoto", poroča N1 Srbija.

Na izjavo se je danes odzvala tudi Evropska komisija. Njena tiskovna predstavnica Anitta Hipper je sporočila, da v Evropi ne bi smelo biti prostora za retoriko, ki opravičuje ali zagovarja etnično čiščenje. "Takšne izjave so v nasprotju z vrednotami človekovega dostojanstva, sprave, odgovornosti in dobrososedskih odnosov, na katerih temelji Evropska unija," je dejala.

Podpredsednik srbske vlade in minister za notranje zadeve Ivica Dačić, ki je obenem tudi predsednik SPS, je napade na Paunovićevo označil za "sramotne in hinavske". Dodal je, da tisti, ki ji očitajo "domnevno pozivanje k etničnemu čiščenju", obenem že leta molčijo o etničnem čiščenju Srbov s Kosova, so sporočili iz njegovega kabineta.

V vojni na Kosovu med letoma 1998 in 1999 je bilo ubitih okoli 13.000 civilistov. Več kot 1500 ljudi, večinoma Albancev, še vedno velja za pogrešane.