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Avtorji:
K. M., STA

Petek,
17. 7. 2026,
12.02

Osveženo pred

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Natisni članek
Hrvaška Srbija Evropska unija kazenska odgovornost

Petek, 17. 7. 2026, 12.02

1 ura, 15 minut

Srbkinja na Hrvaškem ukradla senčnik in tri ležalnike. Prepovedali so ji vstop v EU.

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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ležalniki | Prijeli so jo v sredo na območju Sukošana, pri njej pa našli tudi ukradene predmete. | Foto Facebook

Prijeli so jo v sredo na območju Sukošana, pri njej pa našli tudi ukradene predmete.

Foto: Facebook

Na Hrvaškem so kazensko ovadili 38-letno državljanko Srbije, ki naj bi z dvorišča hiše v kraju Sveti Petar blizu Biograda na moru ukradla senčnik in tri ležalnike. Izdali so ji tudi enoletno prepoved vstopa in bivanja na območju Evropskega gospodarskega prostora (EGP), je danes sporočila zadrska policija. To v praksi pomeni prepoved vstopa v EU.

Po navedbah policije je 38-letna državljanka Srbije v nedeljo okoli 14. ure vstopila na dvorišče družinske hiše v kraju Sveti Petar ter ukradla senčnik in tri ležalnike.

Prijeli so jo v sredo na območju Sukošana, pri njej pa našli tudi ukradene predmete.

Prepovedali so ji vstop v EU 

Poleg kazenske ovadbe zaradi tatvine so pristojni organi v skladu z zakonom o tujcih izdali odločbo o njenem izgonu z območja EGP ter ji za eno leto prepovedali vstop in bivanje na tem območju.

Policija jo je prekrškovno kaznovala tudi zaradi nepravočasne prijave nastanitve med kratkotrajnim bivanjem na Hrvaškem.

EGP združuje 27 držav članic Evropske unije ter tri države Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA) – Islandijo, Liechtenstein in Norveško.

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