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Avtor:
Sa. B.

Ponedeljek,
29. 6. 2026,
6.44

Osveženo pred

40 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Srbija vojska obvezen vojaški rok Aleksandar Vučić

Ponedeljek, 29. 6. 2026, 6.44

40 minut

Srbija ponovno uvaja obvezni vojaški rok

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Srbija, srbska vojska, vojaki | Srbija je obvezni vojaški rok ukinila s parlamentarno odločitvijo, ki je začela veljati 1. januarja leta 2011. | Foto Shutterstock

Srbija je obvezni vojaški rok ukinila s parlamentarno odločitvijo, ki je začela veljati 1. januarja leta 2011.

Foto: Shutterstock

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je najavil, da z marcem prihodnje leto ponovno uvajajo obvezni vojaški rok. Ta bo obvezen za vse moške, mlajše od 30 let, vojaško služenje pa bodo opravljali 75 dni. Ob tem je poudaril, da bo novačenje "zelo kratko", poročajo tuji mediji.

Vučić je odločitev najavil med obiskom vojaškega letališča Batajnica blizu Beograda. Pojasnil je, da morajo pred uradnim začetkom naborov izvesti številne upravne in logistične postopke. Njegova najava je sicer sovpadala s predstavitvijo vojaške opreme. Predstavljena so bila letala in helikopterji srbskih zračnih sil, raketni sistemi ter drugo orožje kitajskega, ameriškega in ruskega izvora.

Srbija je obvezni vojaški rok ukinila s parlamentarno odločitvijo, ki je začela veljati 1. januarja leta 2011. Od takrat se je srbska vojska zanašala izključno na profesionalce in prostovoljce.

O podobnem ukrepu z možnostjo ponovne uvedbe obveznega vojaškega roka za vse moške razmišlja tudi Nemčija, saj imajo v Berlinu številne težave z doseganjem ciljev in širjenjem vojaških kapacitet.

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