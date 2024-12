Srbska vlada, mesto Beograd in kitajska družba PowerChina so ta teden po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug podpisali pogodbo za gradnjo dela linije 1 beograjskega metroja, vredno 720 milijonov evrov. Celoten projekt predvideva gradnjo treh linij, ki bodo potekale skozi devet beograjskih občin.

Pogodba zajema projektiranje in izvedbo del, vključno s pripravljalnimi aktivnostmi in nabavo strojev za vrtanje predorov. Pripravljalna in gradbena dela naj bi trajala 45 mesecev, zaključna pa še dodatni dve leti.

Srbski minister za javne naložbe Darko Glišić, ki opravlja tudi naloge ministra za gradbeništvo, promet in infrastrukturo, je po poročanju Tanjuga ob podpisu pogodbe spomnil, da načrtujejo gradnjo treh linij metroja. Prva bo imela 21 postaj, vožnja pa bo trajala predvidoma 32 minut. Druga linija bo imela 24 postaj s skupnim časom potovanja 39 minut, tretja pa 22 postaj s skupnim časom potovanja 38 minut.

Direktor javnega komunalnega podjetja Beogradski metro i voz Andreja Mladenović pričakuje, da bo prva trasa linije 1 začela obratovati leta 2030. Spomnil je, da so že lani podpisali pogodbo o gradnji remize, septembra pa pogodbo o prvem sklopu prve faze gradnje linije 1. Do konca januarja bodo po njegovih napovedih predvidoma podpisali tudi pogodbo o tretjem sklopu, s čimer bodo sklenili prvo fazo. Naložba v to progo bo po prvih ocenah znašala skupno tri milijarde evrov.