Ukrajinski tehnološki strokovnjak s področja vojaških komunikacij in svetovalec ukrajinskega obrambnega ministra Sergij Beskrestnov trdi, da je bil v noči na ponedeljek tarča poskusa atentata. Njegovo hišo naj bi napadli kar štirje ruski droni tipa šahed, eden od njih pa jo je tudi zadel.

Beskrestnov je danes zjutraj na družbenem omrežju Facebook objavil fotografijo iz bolnišnice in pripisal: "Danes ponoči so me Rusi poskusili ubiti. Name so izstrelili štiri drone šahed. Eden je zadel steno moje hiše. Hiše nimam več. Pristal sem tu, a najpomembneje je to, da sem čudežno ostal pri življenju. Bil sem sicer pripravljen na to, da bi se mi lahko zgodilo kaj takega, in to me ne bo ustavilo."

Navedbe Beskrestnova se skladajo z današnjim poročilom kijevskih oblasti, da je bil v nočnih zračnih napadih Rusije z brezpilotnimi letali na obronkih Kijeva ranjen 51-letni moški, a naj ne bi bil v smrtni nevarnosti in se zdravi v bolnišnici.

51-letni strokovnjak za vojaške komunikacije, ki je znan po vzdevku Flash, v komunikacijski aplikaciji Telegram pa upravlja priljubljen kanal Sergij Flash: Vse o tehnologiji, na katerem piše o razvoju dronov, elektronskem vojskovanju, protokolih komuniciranja na bojišču in drugih tehnologijah, ni razkril razsežnosti poškodb, ki jih je utrpel v napadu. Na Telegramu in svojem profilu na Facebooku sicer tudi redno opozarja, katere tehnologije uporablja Rusija in kako, da bi si na bojišču v Ukrajini poskusila priigrati odločilno prednost oziroma se izogibala sankcijam.

Beskrestnov je od januarja letos tudi svetovalec ukrajinskega obrambnega ministra Mihajla Fedorova, pristojen za področje tehnologije.

V Rusiji padajo kot po tekočem traku, v Ukrajini do zdaj še niso

Ali je bil tehnološki strokovnjak res tarča ruskega (poskusa) atentata, za zdaj še ni potrjeno. Če bi se obtožbe Sergija Beskrestnova izkazale za resnične, pa bi šlo za enega od redkih poskusov atentatov na katerega od visokih državnih uradnikov Ukrajine.

Eden najvišjih ruskih generalov umrl v eksploziji v Moskvi, december 2024:

Rusija naj bi glede na trditve ukrajinskih obveščevalnih agencij sicer že večkrat načrtovala atentat na ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, a so se takšni načrti vselej izjalovili oziroma so jih odkrili pravočasno.

Ukrajina je bila medtem že potrjeno vpletena v atentate ruskih generalov, na primer generala Igorja Kirilova, ki je ob koncu leta 2024 umrl v eksploziji bombe v električnem skiroju v Moskvi, pa generala Jaroslava Moskalika, ki je aprila 2025 umrl v eksploziji avtomobila bombe v ruski prestolnici.

V Rusiji je bilo od začetka vojne v Ukrajini umorjenih še več vojaških častnikov ali uradnikov, tako ali drugače povezanih z vodenjem vojne v Ukrajini, ki pa ni vedno prevzela odgovornosti za njihove smrti oziroma je občasno zanikala vpletenost.