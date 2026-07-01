Spletni nakupi manjše vrednosti iz tretjih držav odslej dražji

V EU je danes začela veljati spremenjena carinska zakonodaja, po kateri se bo pri spletnem nakupu iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov za vsako postavko blaga v pošiljki poleg DDV obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti treh evrov. Plačati je ne bo treba v primeru, da se blago ob naročilu že nahaja v Sloveniji ali drugi državi EU.

Carina se bo praviloma obračunala s carinsko deklaracijo. To bo veljalo ne glede na to, ali gre za pošiljko, naročeno prek posebne uvozne ureditve IOSS, kjer se davek na dodano vrednost (DDV) obračuna in plača že pri naročilu, ali gre za carinjenje po običajni poti, kjer se DDV in carina obračunata preko carinske deklaracije ob postopku carinjenja.

Začasna dajatev se bo obračunala za vsako postavko blaga v pošiljki. Če bo ta vsebovala na primer pet majic, bo treba plačati tri evre. Če bo vsebovala pet majic in dežnik, šest evrov, če pa bi bili v njej še čevlji, pa devet evrov.

Plačati bo treba tudi stroške carinskega zastopanja. Ti bodo predvidoma višji, ker se z novimi pravili omejuje vrsta zastopanja na posredno zastopanje, pri katerem zastopnik deluje v svojem imenu za tuj račun.

Obstajajo izjeme

Carinske dajatve v vrednosti treh evrov ni treba plačati, če se blago ob naročilu že nahaja v Sloveniji ali v drugi državi EU. Nekateri spletni trgovci lahko prikazujejo, kot da imajo sedež v Sloveniji ali v EU, vendar je blago lahko odpremljeno iz države, ki ni članica EU. Pristojni potrošnikom zato svetujejo, da pri nakupu preverijo, ali bo blago dejansko odpremljeno iz države EU.

Poleg tega se z novimi pravili odpravlja možnost razveljavitve carinske deklaracije zaradi vračila blaga pri prodaji na daljavo v višini do 150 evrov ter posledično ukinja možnost povračila carine in DDV za vrnjeno blago. Stranka lahko vloži zahtevek za povračilo carine v enem letu od uvoza samo v primeru, kadar gre za pomanjkljivo blago ali blago, ki ne izpolnjuje pogojev iz pogodbe.

Merodajni datum za obračun carinske dajatve je trenutek sprejetja carinske deklaracije, torej datum carinjenja pošiljke, ne datum naročila. To pomeni, da bodo paketi, ki bodo v carinski postopek prišli po tem datumu, podvrženi novi dajatvi, tudi če so bili naročeni že prej.

Dajatev v višini treh evrov za spletna naročila iz tretjih držav, predvsem s platform, kot so Temu, Shein ali AliExpress, bo uvedena začasno in bo ostala v veljavi, dokler se EU ne bo dogovorila o trajni rešitvi za obdavčitev takega uvoza. To naj bi se zgodilo leta 2028.